Allarme Pertosse in Italia: Incremento dei Casi e Richieste di Vaccinazione

L'Italia sta affrontando un preoccupante aumento dei casi di pertosse, con un incremento del 800% nei ricoveri e tre decessi dall'inizio dell'anno. I pediatri sono in allerta, sottolineando l'urgenza di potenziare le campagne di vaccinazione per arginare l'epidemia.

Dati recenti indicano che il numero di casi di pertosse è aumentato drasticamente in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Sicilia, Emilia-Romagna e Toscana. In particolare, in Campania, un bambino è deceduto e altri due sono in terapia intensiva. Anche Cesena ha registrato un'impennata di casi, con un aumento del 200% rispetto agli anni precedenti.

Vaccinazione come Strumento di Prevenzione

Gli esperti sanitari ribadiscono l'importanza della vaccinazione per prevenire la diffusione della pertosse, soprattutto tra i neonati e le donne in gravidanza. Andrea Ammon, direttore dell'ECDC, ha sottolineato che la vaccinazione materna durante il secondo e terzo trimestre è altamente efficace nel proteggere i neonati, che sono troppo piccoli per essere vaccinati.

Raccomandazioni dei Medici

I pediatri raccomandano che i bambini con sintomi di pertosse, caratterizzati da una tosse molto forte e persistente, vengano immediatamente visitati da un medico per iniziare un trattamento antibiotico adeguato e ridurre il rischio di contagio. Inoltre, si consiglia di mantenere i bambini a casa durante la fase acuta della malattia per prevenire ulteriori diffusioni del virus.

Azioni delle Autorità Sanitarie

Le autorità sanitarie stanno rafforzando i programmi di vaccinazione e sensibilizzando la popolazione sull'importanza di completare il ciclo di immunizzazione primaria e delle dosi di richiamo. La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha lanciato un appello per aumentare la copertura vaccinale, specialmente tra le donne in gravidanza.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali e seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie.