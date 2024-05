Matteo Salvini Contestato da Ambientalisti a Trento: Dichiarazioni e Risposte del Leader della Lega

Durante la XIX edizione del Festival dell'Economia di Trento, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di ambientalisti. Gli attivisti hanno criticato le politiche ambientali del governo e sollevato preoccupazioni riguardo alla crisi climatica.

Le Dichiarazioni di Salvini

In risposta alle contestazioni, Salvini ha dichiarato: "Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono a Trento... più forte l'applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno: a Trento non avete capito niente della vita."

Dibattito Sulla Crisi Climatica

Quando gli è stato parlato della siccità legata al cambiamento climatico, Salvini ha risposto menzionando le recenti forti piogge al Nord Italia: "Hai sbagliato indirizzo, vai in Veneto a parlare di siccità, fenomeno...".

Energia Nucleare

Un'attivista di Greenpeace ha chiesto al vicepremier riguardo all'inazione politica sulla crisi climatica, dichiarandosi contro l'energia nucleare. Salvini ha replicato: "Dire che sei per la transizione energetica e sei contro l'energia nucleare è un controsenso. Il nucleare è l'energia più pulita, stabile e sicura. Abbiamo 432 centrali nucleari operative nel mondo che non producono scorie. Siccome non sempre c'è vento o sole, c'è bisogno anche di tutte le tre fonti di produzione energetica. Quindi nel nome della scienza ti prego di informarti. Chi dice no al nucleare dice no al futuro, ne sono assolutamente convinto."

Altri Temi Trattati

Redditometro: Salvini ha definito il redditometro un'eredità del passato, affermando che "il fisco spione non è il fisco che ho in testa per un Paese libero."

Decreto Salva Casa: Salvini ha annunciato che oggi pomeriggio si terrà un pre-Consiglio dei ministri per approvare il decreto salva-casa, che mira a sanare le piccole irregolarità nelle abitazioni italiane.

Pensioni: Il leader della Lega ha ribadito l'intenzione di superare definitivamente la legge Fornero entro la legislatura, dichiarando che rifarebbe Quota 100.