Matteo Salvini: Non mi candido, priorità al ruolo di ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega

In un'intervista alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4, Matteo Salvini ha confermato la sua decisione di non candidarsi alle elezioni europee. Il leader della Lega ha sottolineato il suo impegno come ministro delle Infrastrutture e segretario del partito, enfatizzando il lavoro in corso sul Piano Casa e la necessità di sistemare le Motorizzazioni civili.

Salvini ha dichiarato: "La Lega ha tanti uomini e donne in gamba, anche più di me, per raccogliere la fiducia degli italiani. Stiamo lavorando duramente e sono convinto che ci sarà un forte sostegno dalla popolazione".

Il vicepremier ha affrontato diversi argomenti durante la trasmissione, incluso l'incidente avvenuto a Milano nella notte di Capodanno, dove alcuni giovani hanno attaccato la polizia. Salvini ha commentato: "Io ho festeggiato 50 anni senza sparare e senza tirare sassate alla polizia. Per fortuna, quei ragazzi a Capodanno a Milano non rappresentano i nostri giovani".

Sulla questione del processo riguardante il caso Open Arms, in cui Salvini è imputato, ha dichiarato: "Se rischio la galera per aver difeso il mio Paese e per aver mantenuto la promessa di fermare gli sbarchi di immigrati clandestini, bene". Ha aggiunto che esprimerà chiaramente la sua posizione durante l'udienza, sottolineando che difendere il Paese era il suo dovere di ministro e cittadino.

Rispondendo alle polemiche del Partito Democratico su Acca Larentia, Salvini ha affermato di considerare Elly Schlein una persona perbene, ma ha osservato che vive "su un altro pianeta". Ha ribadito la sua opposizione a ogni tipo di regime o dittatura, affermando che il dibattito su fascismo e comunismo deve essere lasciato alla sinistra.

Riguardo al caso giudiziario delle Commesse Anas, Salvini ha commentato che pensa che il fidanzato della sua compagna, Tommaso, sia un ragazzo onesto. Ha espresso il suo disappunto riguardo al fatto che i processi spesso si svolgono sui giornali o sui social, sottolineando l'importanza della riforma della giustizia.