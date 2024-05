Matteo Salvini - ladri nella sua casa di Roma

Cronaca - Ladri ieri sera prima di mezzanotte nella casa del vicepremier Matteo Salvini, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. Alcune persone, dopo essersi introdotte nel giardino, avrebbero alzato l'avvolgibile e forzato la porta finestra. Poi si sarebbero date alla fuga. La casa è stata trovata a soqquadro ma la cassaforte non è stata portata via. Indaga la polizia.

