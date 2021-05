Città del Messico : Crollo ponte, 20 morti e 70 feriti | Video incidente

Questo è il bilancio provvisorio deldi un ponte adelmentre un treno della metropolitana lo stava attraversando. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale messicana. Le TV locali hanno mostrato vigili del fuoco e soccorritori che lavorano per liberare le persone da macerie, cavi e pezzi di metallo attorcigliati. I soccorritori si sono fermati adel, sul luogo deldel ponte della metropolitana "per il rischio di altri crolli".

Lo ha detto il sindaco della capitale messicana, Claudia Sheinbaum, accorsa sul luogo dell'incidente. Il lavoro di salvataggio riprenderà quando arriverà una gru. "Inizieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell'incidente", ha assicurato il sindaco, confermando il bilancio di 20 morti e 70 feriti, 34 dei quali trasportati in ospedale.

