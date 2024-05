Edoardo Franco si sistema le parti intime in diretta all'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi ha vissuto un momento di imbarazzo e risate durante la puntata del 22 maggio 2024. Edoardo Franco, uno dei concorrenti, è stato ripreso mentre si sistemava le parti intime senza rendersi conto di essere in diretta.

Durante la trasmissione, Edoardo è stato chiamato in zona nomination da Vladimir Luxuria per discutere di un amuleto segreto, dato dalla redazione, che può essere utilizzato per annullare una nomination. Mentre la conversazione con Vladimir stava per iniziare, Edoardo, convinto di non essere ripreso, ha aggiustato i suoi "gioielli di famiglia", provocando risate incontrollabili nello studio.

La scena non è andata in onda durante la diretta, poiché la telecamera principale era puntata su Vladimir Luxuria. Tuttavia, il pubblico in studio ha potuto vedere tutto sullo schermo LED, scatenando una reazione di ilarità generale.

L'episodio ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando uno dei momenti più discussi della serata.