Isola dei famosi : ecco perchè Edoardo Tavassi abbandona il gioco

Il fratello di Gwendolyn è stato ferito nelle ultime ore. A riportare la situazione del romano e che l'addio potrebbe essere certo è il portale Pipol Tv. Il problema al ginocchio con cui sta convivendo Edoardo Tavassi è grave e, al momento, il naufrago non ha ancora effettuato esami e risonanza per il ginocchio gonfio e dolorante.

La produzione sembra cercare in tutti i modi di riuscire a portare Edoardo fino alla fine. Era nata anche l'idea di rimandare in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Ma, per le quarantene obbligatorie e le ore di volo necessarie, non sarebbe possibile. Se Tavassi fosse davvero costretto ad arrendersi, per lui sarebbe uno scherzo amaro mentre il programma sarebbe colpito da una brutta tegola perché Edoardo è stato uno dei naufraghi più attivi di questa edizione.

