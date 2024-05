Il caso dell’influencer Siu ridotta in fin di vita: è stato fermato il marito

C’è stata una svolta nel caso di Soukaina El Basri, l'influencer trentenne di Biella di origine marocchina, attualmente in coma all'ospedale di Novara con una profonda ferita al petto. Dopo circa 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Jonathan Maldonado, il marito della donna nota sui social come Siu, è stato fermato e portato in carcere nella notte.

La Procura di Biella accusa Maldonado di tentato omicidio. Secondo le informazioni, gli agenti della Mobile lo avevano raggiunto a casa e accompagnato in Questura dopo le 21 di ieri sera. La notizia del suo trasferimento in carcere è stata data in diretta ieri sera anche dall'inviata della trasmissione "Chi l'ha visto?".

Soukaina El Basri, ora in gravi condizioni all'ospedale di Novara, era arrivata nei giorni scorsi al pronto soccorso nel Biellese. Un fascicolo per tentato omicidio è stato aperto e ieri il marito è stato iscritto nel registro degli indagati. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì scorso, ma la notizia è emersa solo ieri.

Giovedì scorso la donna, accompagnata dal marito, era andata al pronto soccorso dell'ospedale degli Infermi di Ponderano lamentando un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata una ferita. "Mia moglie è ferita, è caduta in casa" avrebbe detto il marito al 118. Anche lei avrebbe dichiarato ai medici di essere caduta in casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Ieri è intervenuta direttamente la procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio: "La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata. Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le necessarie informazioni di garanzia". "L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo – ha spiegato Camelio – non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto".

Tra la giovane donna e suo marito, a quanto emerso, i rapporti erano problematici e questa situazione ha indotto gli inquirenti a ritenere che quanto accaduto non fosse un incidente.