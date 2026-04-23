Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito della 45enne originaria di Montefiascone

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Ilenia Panzolini, 45 anni, è stata trovata morta ad Amsterdam dopo l'allarme lanciato dai vicini. La donna, originaria di Montefiascone, era in un'abitazione dell'Indische Buurt e il marito è stato fermato.

Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito della 45enne originaria di Montefiascone

Ilenia Panzolini, italiana di 45 anni originaria di Montefiascone, è stata trovata morta venerdì sera in un appartamento di Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est di Amsterdam. L’intervento della polizia è partito poco prima delle 20, dopo la segnalazione arrivata da alcuni vicini. Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita della donna. Subito dopo il ritrovamento è stato fermato il marito, un uomo di 46 anni. Al momento resta sotto esame la sua posizione mentre gli investigatori lavorano per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della casa. Le indagini proseguono con verifiche nella zona, accertamenti nell’appartamento e raccolta delle testimonianze di chi possa aver visto o sentito qualcosa nelle ore precedenti. Le forze dell’ordine hanno chiesto a eventuali testimoni di farsi avanti con elementi utili.

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