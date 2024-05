In arrivo tantissimi aggiornamenti DLSS, GRD e Reflex

Senua’s Saga: Hellblade II con supporto al DLSS3 e Reflex sin dal day one.

Tenetevi forte perchéSenua's Saga: Hellblade II arriva nel mondo del gaming con il supporto alDLSS 3 eReflex sin dal day 1, il che significa che i giocatori di GeForce RTX possono tuffarsi nella mischia con un'esperienza definitiva e conuna latenza di sistemaridotta.

Preparatevi perSerum, un’avventura narrativa adrenalinica, il cui lancio è previsto per il 23 di maggio. Serum promette un viaggio emozionante attraverso un mondo contaminato pieno di cospirazioni e pericoli, dove gli utenti di GeForce RTX possono aspettarsi niente di meno che l’eccellenza mentre scoprono i segreti del gioco grazie al DLSS 3, DLAA, e Reflex.

Inoltre, l’ultimo aggiornamento per Star Citizen ha introdottoDLSS 2 Super Resolution, che arricchisce l’esperienza di gioco con un frame rate migliorato. Preparatevi a salpare e a imbarcarvi in una nuova avventura marittima conShips At Sea, il cui lancio è previsto per il 23 maggio. Questa esperienza di simulazione navale next-gen è supportata dal DLSS2 per ottimizzare le prestazioni.

Per tutti quelli che vogliono mettersi al volante di un altro tipo di veicolo, assicuratevi di dare un’occhiata aEA SPORTS™ F1® 24 quando uscirà il 28 di maggio. Il titolo supporta le tecnologie RTX: DLSS 3, DLAA, Reflex e Ray Tracing. Sfruttate i frame extra e la maggiore reattività per ottenere un vantaggio sulla concorrenza nella gara della vostra vita e godetevi la bellezza del gioco mentre salutate i vostri avversari dal palco dei vincitori.

Se invece siete più amanti dell'esplorazione, potete scoprire il mondo desolato di Solaris-3 inWuthering Waves, in uscita il 22 di maggio. L’attesissimo titolo è caratterizzato da combattimenti frenetici e da un gameplay coinvolgente, ulteriormente migliorato dal supporto DLSS 2 per gli utenti di GeForce RTX.

E se tutte queste novità non sono abbastanza, l’attesissimo arena shooterXDefiant sarà rilasciato oggi con Reflex, che riduce la latenza di sistema fino al 58%.

Infine, i nostri ultimi Game Ready Driver aggiungono il supporto per 11monitor compatibili G-SYNC di partner quali ASUS, Dell, Philips, IODATA, e LG, in grado di offrire una migliore esperienza di refresh rate variabile che rende il gioco più fluido. Per un elenco completo di tutti i monitor da gioco G-SYNC, G-SYNC ULTIMATE e G-SYNC compatibili, consultate la pagina G-SYNC, che vi aiuterà a trovare facilmente il monitor ideale.

GeForce RTX continua a spingere i confini della tecnologia di gioco, offrendo prestazioni e fedeltà visiva senza precedenti su terra, mare e spazio in questi nuovi giochi. Consulta l'articolo completo per ulteriori approfondimenti sulle novità di questa settimana.