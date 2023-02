Nuovi aggiornamenti DLSS e Reflex per gli utenti GeForce

Gli utenti GeForce continuano a godere dei vantaggi degli aggiornamenti RTX ON, consette nuovi giochi DLSS e sei nuovi titoli Reflex.

Miglioramenti delle prestazioni DLSS per sette nuovi giochi!

NVIDIA DLSSha rivoluzionato il rendering grafico, utilizzando AI e GeForce RTX Tensor Core per aumentare i frame rate offrendo immagini nitide e di alta qualità.Il DLSS 3 aggiunge la nuova tecnologia Frame Generation per moltiplicare le prestazioni e, insieme a NVIDIA Reflex, rendere l’esperienza in gioco più veloce e reattiva possibile.

Questo mese il DLSS arriva in altrisette giochi, tra cui:

Atomic Heart (21 febbraio con DLSS 3)

Blood Bowl 3 (23 febbraio con DLSS 2)

(23 febbraio con DLSS 2) Hello Neighbor 2 (dal 17 febbraio con DLSS 2 e Ray Tracing)

(dal 17 febbraio con DLSS 2 e Ray Tracing) HI-FI Rush (disponibile ora con DLSS 2)

(disponibile ora con DLSS 2) PlanetSide 2 (disponibile ora con DLSS 2)

(disponibile ora con DLSS 2) Ritorno (disponibile ora con DLSS 2 e Ray Tracing)

(disponibile ora con DLSS 2 e Ray Tracing) Sons of the Forest (Early Access disponible dal 23 febbraio con DLSS 2)

Wanted: Dead (disponibile ora con DLSS 2)

Complessivamente, ci sono oltre 270 giochi e app con DLSS, tutti in grado di offrire agli utenti GeForce prestazioni significativamente più veloci e la migliore qualità dell'immagine possibile, per l'esperienza definitiva in ogni titolo supportato.

Reflex abbassa la latenza in World of Warcraft e altro!

Oltre 60 i titoli rilasciati che ora supportano NVIDIA Reflex, consentendo ai giocatori di ridurre significativamente la latenza del sistema, per l'esperienza di gioco più reattiva possibile su qualsiasi piattaforma.

Dal nostro ultimo aggiornamento Reflex, sei giochi hanno aggiunto questa tecnologia:

Deliver Us Mars (disponibile ora)

Dying Light 2 Stay Human (disponibile ora)

Hi-Fi RUSH (disponibile ora)

(disponibile ora) HITMAN World of Assassination (disponibile ora)

PERISH (disponibile ora)

World of Warcraft (disponibile ora)

NVIDIA Reflex è utilizzata da oltre 20 milioni di giocatori ogni mese. Per l'elenco completo degli oltre 60 giochi supportati, fai clicqui.

Elenco aggiornato dei giochi DLSS e Ray Tracing disponibili

Abbiamo recentemente aggiornato l’articolo su GeForce.com che riporta la lista completa di titoli aggiornati a DLSS e Ray Tracing, con l’obiettivo di fornire a tutti un modo semplice per trovare e recensire i giochi con supporto per queste tecnologie.

