Battibecco tra Mara Venier e Francesca Fialdini?

Il rapporto tranon sarebbe idilliaco. La conduttrice di Domenica In non lancia mai il programma della collega, ma cosa sarebbe successo durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnese - Premio Internazionale Giornalismo e Informazione, evento trasmesso sabato 11 settembre da Rai Uno, qualcosa che potrebbe confermare l'antipatia dell'una verso l'altra.

Secondo Fanpage, Francesca Fialdini ha ricevuto un premio per la trasmissione "Fame d'amore", trasmissione sui disturbi alimentari, ma quando è salita sul palco Mara Venier non c'era a riceverlo. Per lei solo Alberto Matano perché il co-conduttore aveva deciso di lasciare il palco poco prima. In un'occasione precedente, quando gli è stato chiesto perché Mara Venier non ha mai lanciato la sua striscia la domenica pomeriggio, Fialdini ha risposto: «Le starò sulle p..lle».

