Aggredisce la moglie a martellate e le stacca l'orecchio: arrestato dopo una mese di fuga

Un uomo di 55 anni, di origine albanese, è stato arrestato a Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio della moglie. L'aggressione risale al 25 aprile, quando l'uomo ha colpito la moglie con un martello e le ha staccato parte di un orecchio con un morso. La vittima è riuscita a chiedere aiuto ai vicini, mentre il marito si è dato alla fuga.

Le indagini, condotte dai Carabinieri, si sono concentrate nell'area milanese, dove l'uomo è stato rintracciato e arrestato in un parco pubblico a Garbagnate Milanese. Durante l'arresto, era in compagnia di altri connazionali, sui quali sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità.

Il giorno dell'aggressione, l'uomo aveva aumentato il volume del televisore per coprire le urla della moglie durante l'attacco. Dopo averla colpita ripetutamente con un martello e averle morso l'orecchio, ha tentato di strangolarla. La donna è però riuscita a liberarsi e a raggiungere i vicini che hanno prontamente chiamato i soccorsi. L'uomo è ora detenuto nel carcere di San Vittore a disposizione della magistratura.

L'arresto è avvenuto dopo quasi un mese di ricerche intensive da parte delle forze dell'ordine. L'uomo, che aveva precedenti per violenze domestiche, è stato finalmente bloccato grazie alla collaborazione dei cittadini e all'efficace lavoro investigativo dei Carabinieri.