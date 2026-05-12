Stroncone, arrestato il marito della donna colpita a martellate sul bus dopo due giorni di fuga

Donna aggredita con un martello su un autobus a Stroncone, arrestato il marito dopo due giorni di fuga. L’uomo è stato rintracciato vicino a un bar grazie alla segnalazione di alcuni clienti che lo avevano riconosciuto.

I carabinieri hanno fermato il 42enne accusato di avere aggredito la moglie con un martello mentre si trovavano a bordo di un autobus a Stroncone, in provincia di Terni. L’uomo, originario del Marocco, era ricercato da due giorni dopo l’attacco avvenuto davanti ai passeggeri del mezzo pubblico.

La donna, una connazionale di 43 anni sposata con lui, è stata soccorsa in condizioni disperate e trasportata in ospedale. I medici continuano a tenerla sotto stretta osservazione e la prognosi resta riservata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto aggressore era riuscito a far perdere le proprie tracce subito dopo l’assalto. Le ricerche sono andate avanti senza sosta tra l’Umbria e altre zone d’Italia, con pattuglie impegnate a controllare strade, stazioni e aree isolate.

L’uomo è stato individuato poco dopo essere uscito da un bar dove aveva fatto colazione e chiesto un biglietto dell’autobus. Alcuni clienti e i titolari del locale lo hanno riconosciuto grazie alla fotografia circolata nelle ultime ore tramite WhatsApp e hanno avvisato immediatamente i militari. I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato a breve distanza.

Dalle verifiche è emerso che il 42enne indossava ancora il braccialetto elettronico applicato in seguito a precedenti episodi di violenza domestica denunciati dalla moglie. Dopo l’aggressione avrebbe però abbandonato il dispositivo durante la fuga.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti compiuti dall’uomo dopo essere sceso dal bus. Durante la fuga avrebbe anche gettato il martello utilizzato per colpire la donna.

Per le vittime di violenza e stalking è attivo il numero gratuito 1522, disponibile anche tramite chat e applicazione dedicata con assistenza multilingue.