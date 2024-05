Cyberpunk 2077: Phantom Liberty premiato al Digital Dragons

CD PROJEKT RED annuncia con orgoglio che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha ricevuto premi nelle categorie Miglior gioco polacco e Miglior narrativa polacca durante il gala Digital Dragons di lunedì, che ha celebrato i migliori giochi usciti nel 2023. Istantanea: Il gala Digital Dragons, la cerimonia di premiazione più longeva in Polonia, premia i giochi locali e internazionali in una varietà di categorie.

Dopo essere stato nominato in cinque categorie, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha ricevuto due premi, tra cui il prestigioso Best Polish Game Award.

Gli sviluppatori di CD PROJEKT RED, che hanno anche partecipato e parlato alla simultanea conferenza Digital Dragons, sono saliti sul palco per ricevere i premi. Articolo completo: I Digital Dragons Awards sono i premi più antichi e prestigiosi dell'industria dei giochi polacca, con i vincitori selezionati attraverso i voti degli esperti nominati nella giuria e dell'intera comunità di sviluppatori di giochi. Il gala, che si svolge nel bel mezzo della conferenza di tre giorni sullo sviluppo del gioco, uno dei più grandi eventi del suo genere nell'Europa centrale e orientale, ha avuto luogo lunedì 20 maggio.

Il premio per la migliore narrativa polacca è stato ricevuto dal designer Open World Jakub Tomczak e dalla designer Quest Maria Mazur. Tutti gli sviluppatori di CD PROJEKT RED presenti, in rappresentanza di una varietà di discipline dalla storia, all'arte ambientale, dalla ricerca alla produzione e al suono, sono saliti sul palco per ricevere il premio per il miglior gioco polacco.

