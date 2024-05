D&D – Vecna: Eve of Ruin, disponibile oggi!

Il famigerato lich Vecna sta tessendo un rituale per distruggere il bene, annientare gli dèi e soggiogare tutti i mondi in Vecna: Eve of Ruin – disponibile per l'acquisto nella versione in lingua inglese ovunque, a partire da oggi!

In questa avventura ad alto rischio per personaggi di livello 10-20, i Dungeon Master e i giocatori potranno esprimere al massimo il loro potenziale e viaggiare attraverso luoghi memorabili, a partire dai Forgotten Realms, prima di avventurarsi attraverso Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk, mentre corrono contro il tempo per salvare l'esistenza dalla distruzione. Guidati da alleati leggendari che i fan riconosceranno dalla lore di D&D, nella loro quest i giocatori potranno affrontare 30 nuovi terrificanti mostri provenienti da tutto il multiverso.

Qui di seguito puoi trovare diverse risorse per arricchire eventuali articoli che hai in programma in relazione al lancio di oggi:

Guarda le interviste ai designer di Vecna: Eve of Ruin in questa playlist: Scopri di più sul ritorno a luoghi familiari con Amanda Hamon (Senior Designer) Immergiti alla scoperta dei nuovi mostri che i giocatori incontreranno con Ron Lundeen (Game Designer) Approfondisci il background di Vecna con Chris Perkins (Game Design Architect), Amanda Hamon (Senior Designer) e Makenzie De Armas (Game Designer)

ai designer di Vecna: Eve of Ruin in questa playlist:

Acquista Vecna: Eve of Ruin a partire da oggi su Amazon, nei negozi di giochilocali o su D&D Beyond.

Il bundle Vecna: Eve of Ruin è disponibile anche sullo store online ufficiale di D&D, ed include: Una copia con copertina rigida di Vecna: Eve of Ruin Una mappa in formato poster a due facce Una copia digitale di Vecna: Eve of Ruin di D&D Beyond



Acquista e scarica l'avventura in anteprima Vecna: Nest of the Eldritch Eye a partire da oggi su D&D Beyond Un'avventura one-shot per personaggi di 3° livello introduce i giocatori agli adepti del dio lich e alle loro malvagie macchinazioni. Disponibile in accesso anticipato come bonus per il pre-ordine, Nest of the Eldritch Eyeè disponibile al pubblico da oggi, 21 maggio!



Ulteriori informazioni su Nest of the Eldritch Eye sono disponibili qui e in un video sul canale YouTube di D&D con la designer di D&D Makenzie De Armas.

La versione in lingua italiana di Vecna: Eve of Ruin sarà disponibile per l’acquisto a partire da Novembre 2024.