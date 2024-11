Dungeons & Dragons - Vecna: L'Alba della Rovina in uscita oggi

Il famigerato lich Vecna sta tessendo un rituale per eliminare il bene, cancellare gli dèi e soggiogare tutti i mondi. Per fermare Vecna prima che riplasmi l'universo, gli eroi collaborano con tre dei più famosi arcimaghi del multiverso, viaggiano in luoghi lontani e ricostruiscono la leggendaria Verga delle Sette Parti.

Nuove caratteristiche:

Affrontate l'arcilich Vecna in tutta la sua terrificante gloria.

Intraprendete un'avventura epica di alto livello per personaggi di livello 10-20.

Sconfiggete oltre 30 nuovi minacciosi mostri nello strumento Encounters di D&D Beyond (solo in lingua inglese).

Viaggiate in alcuni dei luoghi più iconici di D&D nei Forgotten Realms, in Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk.

Questa avventura è compatibile con il nuovo regolamento base 2024 per Dungeons & Dragons quinta edizione. Vecna: L'Alba della Rovina è ora disponibile online e presso i rivenditori locali.