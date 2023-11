Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin e molti altri giochi ora con DLSS

Questa settimana, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin e The Lord of the Rings: Return to Moria si aggiungono alla lista dei recenti blockbuster che godono del supporto del DLSS, raggiungendo Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Diablo IV e molto altro ancora.



Bethesda ha rilasciato l’8 novembre l'aggiornamento della beta di Starfield su Steam con il supporto del DLSS 3. Inoltre, i giocatori di World of Warcraft che attendono con ansia l’espansione The War Within potranno utilizzare NVIDIA Reflex.





Infine, i giocatori GeForce sono pronti per Call of Duty: Modern Warfare III e Starfield con DLSS 3 grazie al nuovo driver Game Ready.







La beta di Starfield su Steam con DLSS 3



L'aggiornamento beta di Starfield su Steam è ora disponibile con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA) e NVIDIA Reflex Low Latency, prima del rilascio ufficiale dell'aggiornamento in una data successiva.





Tra i nuovi giochi con DLSS di questa settimana vi sono:





The Lord of the Rings: Return to Moria™ - disponibile oggi con DLSS 2, i giocatori dotati di GeForce RTX possono aumentare le impostazioni e godere di frame rate elevatissimi grazie all'inclusione del DLSS 2, che aumenta le prestazioni in media di 2,5 volte in 4K.

Starfield – l’aggiornamento beta su Steam è ora disponibile con il DLSS 3, DLAA e Reflex

Desynced – in accesso anticipato oggi, un aggiornamento del gioco arriverà il 16 di novembre con l’aggiunta del supporto del DLSS 3, moltiplicando i frame rate di 2,2 volte in media in 4K con tutte le impostazioni al massimo.

Remnant II - Il DLC The Awakened King arriva il 14 novembre. Il gioco supporta il DLSS 3, DLSS 2, DLAA e Reflex. Grazie al DLSS 3, i giocatori con GeForce RTX serie 40 possono moltiplicare la velocità dei fotogrammi in media di 3,5 volte, consentendo ai possessori di schede GeForce RTX 4070 e più potenti di godere della migliore esperienza di gioco con impostazioni massime in 4K, a oltre 60 FPS.

Earth: Revival – entra in open beta il 16 novembre con DLSS 2 (disponibile solo in Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan e Giappone).

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – il lancio sarà il 17 di novembre con DLAA e DLSS 2.

Alan Wake 2 – disponibile ora con Full Ray Tracing, Reflex e DLSS 3.5

Counter-Strike 2 - disponibile ora, oltre il 90% dei giocatori GeForce RTX gioca con Reflex abilitato e vede una riduzione della latenza del sistema fino al 35%.

RIPOUT – disponibile ora in Early Access con NVIDIA Reflex e DLSS 3. Reflex riduce la latenza del sistema fino al 50%, mentre il DLSS 3 accelera le prestazioni in media di 2,8 volte in 4K, con impostazioni massime e ray-tracing attivato.

Desynced – Un aggiornamento del gioco è in arrivo il 16 novembre e introduce il supporto a Reflex e DLSS 3, riducendo la latenza del sistema fino al 57% e moltiplicando il frame rate di 2,2 volte in 4K, con ogni impostazione al massimo.

NVIDIA Reflex arriva su World of Warcraft: The War WithinAl BlizzCon 2023, Blizzard Entertainment ha annunciato The Worldsoul Saga™ con tre espansioni in arrivo per il gioco online multigiocatore di massa tanto acclamato dalla critica, World of Warcraft®. I giocatori inizieranno la loro avventura in profondità sotto la superficie nell’espansione di World of Warcraft: The War Within™., il cui rilascio è programmato nel 2024. World of Warcraft: Midnight™ e World of Warcraft: The Last Titan™ completeranno la saga di tre parti che richiama i giocatori a casa per salvare Azeroth.NVIDIA Reflex ha già ridotto la latenza di sistema per milioni di giocatori di World of Warcraft e per coloro che tornano a giocarci per The War Within o che entrano nuovamente nel mondo di Azeroth: Reflex offrirà la migliore latenza di sistema per i possessori di GeForce RTX e ridurrà la latenza di sistema fino al 26% rispetto agli utenti della serie GeForce GTX 900.NVIDIA Reflex continua a registrare un’importante adozione e World of Warcraft: The War Within si aggiunge alla lista dei giochi che hanno recentemente aggiunto il supporto a Reflex, tra cui:Game Ready per Call of Duty: Modern Warfare IIIIl nostro ultimo driver Game Ready offre la migliore esperienza di gioco in Call of Duty: Modern Warfare III, con la presenza di NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA e NVIDIA Reflex. In aggiunta, c’è il supporto per l’aggiornamento beta di Starfield su Steam, ora disponibile con DLSS 3, DLAA and NVIDIA Reflex, prima del suo rilascio ufficiale che avverrà in una data futura.In ciascuna modalità, i giocatori di GeForce possono accelerare i frame rate fino a 1,8 volte con il DLSS potenziato dall’AI, o massimizzare la qualità dell’immagine con DLAA. Il gameplay diventa ancora più reattivo grazie all’inclusione sin dal primo giorno di NVIDIA Reflex in Call of Duty: Modern Warfare III.Insieme agli elevati frame rate garantiti dal DLSS e alla bassa latenza garantita da Reflex, i giocatori più competitivi potranno godere della migliore esperienza di gioco su PC e laptop con GeForce RTX serie 40.Informazioni sui Game Ready driverI driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

