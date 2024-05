Mascherato da clown rapina un tassista a Roma - arrestato con una complice

Cronaca - Al volante del suo taxi è stato rapinato da un uomo con una maschera da clown con la complicità di un’amica, che aveva telefonato al 3570 per chiedere l'invio dell'auto bianca. E' successo intorno alle 3.30 della notte scorsa a Roma, in via Vacuna, zona Casal Bruciato. Scappata, la coppia criminale è stata arrestata dalla polizia.

A chiamare i poliziotti è stato proprio il tassista rapinato che agli agenti delle volanti ha raccontato l'intera dinamica mettendoli sulle tracce dei due. L'autista è arrivato all'appuntamento chiamato da una donna, ma è stato sorpreso da un uomo con una maschera da clown, sbucato tra le macchine parcheggiate. Sia lui che la finta cliente sono entrati nell'auto bianca, minacciando il tassista con un coltello per farsi consegnare l'incasso, 50 euro, e fuggire subito dopo.

Sia l'uomo che la donna, entrambi italiani e con ancora il coltello, sono stati rintracciati poco dopo e arrestati per rapina aggravata in concorso.