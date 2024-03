POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO – CREPUSCOLO MASCHERATO

L’espansione Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato segnerà il debutto nel GCC Pokémon dei Pokémon scoperti originariamente nei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero Parte 1: La maschera turchese per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Tra gli altri, sono in arrivo Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e il Pokémon leggendario Ogerpon, che apparirà sotto forma di quattro distinti Pokémon-ex Teracristal (di tipo Erba, Fuoco, Acqua e Lotta) basati sulle sue quattro maschere.I giocatori potranno divertirsi a lottare con Ogerpon-ex di tipi diversi utilizzando Maschera dell’Orco, una nuova carta Strumento che consente di sostituire qualsiasi Ogerpon-ex in gioco con un altro Ogerpon-ex nella pila degli scarti. Per festeggiare il debutto di Ogerpon nel GCC Pokémon, sono state svelate sei nuove carte dell’espansione con protagonista il Pokémon Maschera: Ogerpon Maschera Turchese-ex, Ogerpon Maschera Focolare-ex, Ogerpon Maschera Pozzo-ex, Ogerpon Maschera Fondamenta-ex, Ogerpon Maschera Turchese e Maschera dell’Orco.