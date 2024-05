Tenda Technology annuncia gli switch TEM2007X e TEM2010X

Tenda Technology annuncia i primi switch più veloci della loro categoria a 5 e 8 porte: TEM2007X e TEM2010X

Ideali per la casa e gli ambienti professionali, i nuovi Switch Ethernet TEM2007X e TEM2010X raggiungono velocità di trasmissione fino a 2.5Gbps e con due porte SFP+ dedicate si spingono fino a 10Gbps, ideali per l'implementazione di reti cablate e scenari di rete wireless ad alta velocità.

TEM2007X (5 porte) e TEM2010X (8 porte). Tenda Technology , una delle realtà di riferimento a livello mondiale nell’ambito delle soluzioni per la smart home, il networking e la videosorveglianza consumer e professionale, annuncia i nuovi switch più veloci mai realizzati nella fascia consumer e prosumer(5 porte) e(8 porte).

Questi switch offrono porte RJ-45 da 2,5 Gbps e due porte SFP+ da 10 Gbps per garantire requisiti di rete ad alta velocità.

TEM2007X, COMPATTO E PERFORMANTE

TEM2007X

è lo switch progettato integralmente da Tenda e dotato di 5 porte LAN 2.5G accompagnate da 2 porte SFP+ 10G. Lo switch è quindi in grado di stabilire una rete estremamente performante se abbinato a un computer, un NAS, un box di configurazione TV, un AP Wi-Fi 6 e così via. TEM2007X è un dispositivo di accesso ideale per l'implementazione di reti ad alta velocità in ambienti PMI, SOHO, ville o scenari di rete wireless a un prezzo contenuto, ma dalle prestazioni paragonabili a prodotti di fascia alta.

Lo switch TEM2007X fornisce cinque porte RJ-45 da 2,5 Gbps e due porte SFP+ da 10 Gbps per garantire requisiti di rete ad alta velocità e protezione contro i fulmini fino a 6KV.

Il circuito professionale integrato fornisce protezione contro i fulmini fino a 6 kV e contro le sovratensioni per l'intero dispositivo, garantendo il normale funzionamento del dispositivo anche in condizioni meteorologiche avverse come durante i temporali.

TEM2007X non necessita di configurazione. Basta connetterlo alla rete ed è subito pronto all’uso.

implementa invece 8 porte Ethernet 2.5G e 2 porte SFP+ 10G. Anche questo modello è stato progettato in modo proprietario da Tenda ed è dotato delle più recenti tecnologie di connettività; si adatta perfettamente sia agli ambienti professionali che a quelli casalinghi, offrendo una soluzione affidabile e performante per la creazione di reti LAN ad alta velocità. Supporta tre modalità di lavoro, consentendo di stabilire una rete sempre rapida e stabile con qualsiasi dispositivo. TEM2010X si rivela uno switch ideale per l'implementazione di reti ad alta velocità in PMI, SOHO, ville o scenari di rete wireless.

Le caratteristiche tecniche sono le medesime del modello TEM2007X, con la differenza che il modello TEM2010X offre tre modalità operative e possiede otto porte RJ45, sempre a 2.5 Gbps oltre alle due porte SFP+ a 10Gbps.

Conforme agli standard IEEE802.3/u/ab/bz/x/ae/zx.

5 porte RJ45 (TEN2007X), 8 porte RJ45 (TEN2010X) da 100/1000/2500 Mbps; 2 slot SFP+ da 10G.

Tabella degli indirizzi MAC da 16 K e apprendimento automatico degli indirizzi MAC.

Controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x e controllo di flusso di contropressione half duplex.

Switching Fabric da 50 Gbps per l'inoltro veloce via cavo senza blocchi.

Protezione contro i fulmini da 6 kV.

Montaggio su scrivania e montaggio a parete.

Attivazione/disattivazione di tre modalità: Standard, VLAN, Aggregazione statica.

USP

Ad alta velocità di elaborazione dati.

e TEM2010X saranno disponibili nel corso del periodo estivo rispettivamente ai prezzi suggeriti di € 79,90 e € 109,90 (IVA inclusa).