Strictly Limited Games annuncia Darius Cozmic Revelation per Nintendo Switch

Strictly Limited Games è lieta di annunciare che Darius Cozmic Revelation per Nintendo Switch includerà l'esclusiva versione per Nintendo GameBoy di SAGAIA.

Il marchio Darius è sinonimo di alcuni degli sparatutto più acclamati e iconici mai creati. Darius è una serie di giochi sparatutto a scorrimento iniziata con l'uscita arcade nel 1986. Darius Cozmic Revelation di TAITO presenta oltre a SAGAIA il leggendario G-DARIUS HD e il nuovissimo DARIUSBURST: Another Chronicle EX+ che delizierà i fan ma anche i nuovi giocatori.

G-DARIUS HD è un port rimasterizzato della versione originale del 1997 che ha aperto la strada dalla transizione dal 2D al 3D. Superbe battaglie contro i boss e colonna sonora brillante hanno ricreato un'esperienza arcade insuperabile.

La serie DARIUSBURST è iniziata nel 2009 su PSP, con una splendida grafica 3D e funzionalità aggiuntive. Il gioco è sviluppato da Pyramid e non includerà solo le caratteristiche della versione arcade di "Another Chronicle EX", ma ci saranno anche nuove funzionalità e nuovi livelli.

Darius Cozmic Revelation per Nintendo Switch è disponibile solo per il preordine nello Strictly Limited Games store ed è disponibile in due edizioni: The Collector's Edition e Limited Edition.

