Kingston Technology annuncia la partnerships on Ninjas in Pyjamas

Kingston Technology Europe Co LLP, affiliata di Kingston Technology Company Inc., leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia la partnership con la leggendaria organizzazione di eSport Ninjas in Pyjamas. L'accordo di tipo biennale fa di Kingston FURY il partner ufficiale per le memorie di Ninjas in Pyjamas, garantendo le massime prestazioni hardware a tutti i team di eSport dell’organizzazione, grazie alla linea di RAM da gioco ad alte prestazioni di FURY.

Oltre a fornire le migliori RAM al mondo per i gamer di Ninjas in Pyjamas, la partnership si concentrerà sulla creazione di contenuti aspirazionali e attività social media pensati per gli appassionati del mondo gaming.

“I giocatori individuano le più piccole incongruenze in ogni configurazione hardware e, di conseguenza, ottimizziamo sempre la configurazione per garantire prestazioni superiori. Con Kingston FURY, possiamo essere certi di soddisfare i requisiti e gli standard più elevati, ottenendo prestazioni di gioco ottimali. La linea Kingston FURY scatenerà senza dubbio la vera potenza dei nostri atleti”, ha dichiarato Hicham Chahine, CEO di Ninjas in Pyjamas. “Kingston è un brand autorevole e affidabile nel settore dell'hardware per videogiochi e siamo incredibilmente orgogliosi ed entusiasti di collaborare con loro per elevare le prestazioni di gioco di tutti i nostri gamer in tutto il mondo" ha continuato Hicham Chahine.

"Kingston FURY si è affermata come leader nel settore delle memorie da gioco sin dalla sua nuova presentazione sul mercato un anno fa, siamo molto felici di dare il benvenuto a Ninjas in Pyjamas nella famiglia Kingston", ha dichiarato Robert Allen, Marketing Director, Kingston EMEA. "Con Ninjas in Pyjamas al nostro fianco, lavorariamo insieme per portare Kingston FURY al livello successivo!" ha concluso Allen.

Kingston è sempre stata sponsor orgoglioso e presente nel mondo eSport, e non vede l'ora di collaborare concretamente con una squadra OG di Ninjas in Pyjamas. Siamo impegnati a sostenere la community gaming e siamo entusiasti di presentare ufficialmente Kingston FURY ai fan di Ninjas in Pyjamas.

Per maggiori informazioni visita kingston.com/gaming.

