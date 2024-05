Biden: Vergognosa richiesta mandato d'arresto per Netanyahu e altri leader Israele

Internazionale - (Adnkronos)

Durante un incontro alla Casa Bianca con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commesso una gaffe confondendo Gaza con l'Ucraina. Nel corso del dialogo, Biden ha annunciato il lancio di ... Continua a leggere>>

"La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d'arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza il procuratore della Corte penale internazionale , Karim Khan che ha chiesto alla Corte di autorizzare mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yahya Sinar, e altri esponenti israeliani e di Hamas.

"Lasciatemi essere chiaro: qualsiasi cosa questo procuratore possa implicare, non c'è nessuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas". "Noi staremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza", conclude il presidente americano.

La Corte penale internazionale ha chiesto, tramite il suo procuratore Karim Kahn, che i giudici emettano mandati di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sono ''profondamente preoccupato'' dalle ''prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio'' spiega in un videomessaggio condiviso sui social.