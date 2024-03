Joe Biden confonde Gaza con l'Ucraina durante il colloquio con Giorgia Meloni

Durante un incontro alla Casa Bianca con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commesso una gaffe confondendo Gaza con l'Ucraina. Nel corso del dialogo, Biden ha annunciato il lancio di aiuti su Gaza, riferendosi però erroneamente all'Ucraina. Ha dichiarato: Nei prossimi giorni, ci uniremo ai nostri amici in Giordania e ad altri per effettuare lanci di cibo e rifornimenti aggiuntivi in Ucraina e cercheremo di continuare ad aprire altre strade verso l'Ucraina, inclusa la possibilità di un corridoio marittimo per consegnare grandi quantità di assistenza umanitaria.

L'errore è stato rapidamente notato, considerando il contesto geopolitico sensibile che coinvolge entrambe le regioni. Questo episodio si aggiunge ad altri momenti in cui Biden ha mostrato incertezze o errori durante discorsi pubblici o incontri internazionali.

L'incontro tra Biden e Meloni era focalizzato su temi di rilevanza internazionale, tra cui la situazione in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e le questioni migratorie. La visita di Meloni negli Stati Uniti rappresenta un momento importante per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi, specialmente in un periodo di tensioni geopolitiche e sfide globali.