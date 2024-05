Studentessa romana violentata su nave da crociera - arrestati 3 francesi arrestati

Cronaca - Tre ragazzi maggiorenni arrestati e un minorenne denunciato, tutti francesi. Sono stati fermati dalla polizia di Frontiera nel porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne romana. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, in gita scolastica su una nave da crociera in navigazione tra Italia, Spagna e Francia. Ad avvalorare la violenza, avvenuta la notte tra sabato e domenica, ci sarebbero le visite mediche ma anche le immagini delle telecamere a bordo.

Un tragico incidente si è verificato a Napoli, dove una studentessa tedesca di 27 anni, identificata con le iniziali L.H., è stata investita e uccisa da un camion della raccolta rifiuti Asìa. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte su via ... Continua a leggere>>