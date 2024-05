NUOVI EVENTI IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

Il Dono Segreto Quaxly di Dot è ora disponibile in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!

Quaxly di Dot di “Orizzonti Pokémon: La Serie” può essere ora riscattato dagli allenatori e aggiunto alla propria squadra in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, usando il Fiocco Compagno. Quando assegni il Fiocco Compagno a Quaxly, figurerà il titolo “Quaxly di Dot” ogni volta che lo schieri in una lotta.

Dot fa squadra con il suo Pokémon compagno, Quaxly, nella seconda parte di "Pokémon Orizzonti: La Serie". Insieme a Liko e Roy, Dot viaggia con i Locomonauti in un'emozionante missione per visitare nuove terre, svelare antichi misteri e incontrare Pokémon mai visti prima. Gli allenatori possono sintonizzarsi su "Pokémon Orizzonti: La Serie" su Boing e in streaming su Boing App. Gli allenatori possono richiedere il loro regalo nel gioco seguendo i seguenti passaggi:

Avvia Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.

Apri il menu principale con il pulsante X e seleziona Poképortale .

e seleziona . Seleziona Dono Segreto e poi Tramite codice seriale/password per collegarti a Internet.

e poi per collegarti a Internet. Inserisci la password D0T1STPARTNER .

. Attendi mentre avviene il trasferimento del tuo dono. (Il Pokémon apparirà nella tua squadra o nei Box Pokémon.)

Assicurati di salvare il gioco.

La password va utilizzata entro le 23:59 (UTC) del 30 novembre 2024.Note:

È necessario connettere a Internet la console Nintendo Switch per ricevere questo dono.

Per connettersi a Internet, è necessario collegare il proprio profilo utente a un account Nintendo (tuttavia, non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online).

La password può essere utilizzata una volta sola per ogni partita salvata.

Per accedere alla funzione Dono Segreto, dove va inserita la password, è necessaria circa un'ora o un'ora e mezza di gioco.

Sfida Peldisabbia e Spineferree in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!

Da venerdì 24 maggio alle 00:00 UTC fino a domenica 26 maggio 2024 alle 23:59 UTC, sfida questi Pokémon nelle Battaglie Teraraid a 5 stelle! Peldisabbia apparirà nelle Battaglie Teraraid in Pokémon Scarlatto e Spineferree apparirà nelle Battaglie Teraraid in Pokémon Violetto. Questi Pokémon avranno diversi Teratipi, quindi preparatevi bene prima di sfidarli!