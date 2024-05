SWAMPERT - POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

CATTURA SWAMPERT CON L’EMBLEMA DELLA FORZA ASSOLUTA IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

Swampert sta per apparire nei Raid Teracristal originati da cristalli neri! Normalmente non è possibile incontrare Swampert a Paldea, e quello che comparirà nel corso di questo evento è di teratipo Veleno. Preparati ad affrontare questo avversario formidabile, che non per nulla porta l'Emblema della Forza Assoluta! Collabora con i tuoi amici per mandare KO questo potente Pokémon Teracristal! Puoi provare a catturare Swampert da oggi fino alle 23:59 (UTC) di domenica 2 giugno 2024, e poi di nuovo dalle 00:00 (UTC) di venerdì 7 giugno alle 23:59 (UTC) di domenica 9 giugno 2024. Questo Swampert speciale può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Se l'avevi già catturato in un evento Raid Teracristal passato, non puoi catturarlo di nuovo. Tuttavia, puoi partecipare ad altri Raid Teracristal contro il Pokémon per ottenere altre ricompense anche dopo averlo catturato. Questo Swampert potrebbe apparire in eventi futuri o potrebbero essere introdotti nuovi modi per ottenerlo. Informazioni sugli eventi Raid Teracristal