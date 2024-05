realme 12 Series 5G disponibile con offerte imperdibili su Amazon

realme 12+ 5G e realme 12x 5G, i due modelli della recentemente annunciata realme 12 5G Series, sono adesso disponibili su Amazon con offerte speciali e vantaggiose. Le promozioni andranno avanti fino al 24 e 30 maggio, rispettivamente.Destinata, fin dal suo debutto, a ridefinire le esigenze di un’ampia fascia di consumatori, la nuova serie ha presentato in anteprima a Milano i tre smartphone di fascia mediarealme 12+ 5G, realme 12 5G e realme 12x 5G, il cui successo nasce dalla filosofia di realme per la realizzazione dei propri prodotti, "Qualità oltre la quantità".

realme 12+ 5Gin pelle vegana premium, è dotato del chipset MTK 7050, che vanta il punteggio massimo Doxmark, garantendo prestazioni elevate in diverse attività. Inoltre, è il primo smartphone del segmento a introdurre la tecnologia “Rainwater Smart Touch”, che offre agli utenti maggiore tranquillità nei casi in cui l'acqua venga a contatto con lo schermo durante l'utilizzo.

realme 12 5G, posizionato come maestro della Performance sotto i 300€, ha introdotto l'innovativa funzione "Dynamic Button", grazie a cui è possibile personalizzare il pulsante di accensione per accedere rapidamente a diverse funzionalità.

Il “maestro del 5G fluido e veloce”,realme 12x 5G è stato progettato per stupire con il suo design e la sua interfaccia 5G. Per la prima volta nel suo segmento di prezzo, il realme 12x 5G introduce il "Light Feather Design" tipico dei modelli flagship.

12+512 è disponibile su Amazon a €419,99.La versione da 8+256, sarà disponibile dal 20 al 24 maggio a €299,99, anziché €359,99.realme 12 5G 8+256 è disponibile su Amazon a €279,99.realme 12x 5G 6+218GB, sarà disponibile dal 20 al 30 maggio su Amazon a €179,99, anziché €199,99.

