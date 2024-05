La serie realme 12 5G ridefinisce le prestazioni degli smartphone di fascia media

realme 12+ 5G, il Maestro della Performance a 359,99€; realme 12 5G, il Maestro della Performance sotto i 300 euro a 299,99€; realme 12x 5G, il Maestro del 5G fluido e veloce a 199,99€

realme 12+ 5G: Il Maestro della Performance con il miglior punteggio AnTuTu

Il primo LYT-600 OIS di Sony del segmentoDotata di una tecnologia della fotocamera senza precedenti, il realme 12+ 5G è pioniere di nuovi standard per il mercato di fascia media, soprattutto per le modalità di ritratto. Posizionato come l'ultimo mid-ranger di alto livello, realme 12+ 5G è dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) Sony e di un sensore Sony LYT-600 da 50MP che offre immagini stabili e rumore ridotto in ogni circostanza. Diversamente da altri smartphone di fascia media, realme 12+ 5G è dotato di un innovativo zoom integrato 2X che mantiene una qualità d'immagine superiore e offre agli utenti la libertà di scegliere fra diverse lunghezze focali, ottenendo immagini impeccabili a distanze differenti. Per una versatilità ancora maggiore, realme 12+ 5G include una fotocamera ultra-wide da 112°, una fotocamera macro e una fotocamera selfie HD da 16MP, in grado di soddisfare ogni esigenza fotografica.

Progettato per garantire una maggiore praticità d'uso, realme 12+ 5G è dotato del nuovo Snap Portrait System, un sistema innovativo per la cattura di immagini istantanee in grado di avviare la fotocamera in 0,8 secondi e scattare fino a 208 foto al minuto con lo scatto continuo. Grazie agli algoritmi di esposizione, alla messa a fuoco automatica intelligente dei soggetti e al rilevamento del movimento e all'OIS Sony, è stato possibile migliorare del 40% il tasso di riuscita degli scatti rapidi.

Sfruttando l'algoritmo Cinematic Bokeh, realme 12+ 5G replica gli effetti di sfocatura a livello di DSLR, offrendo agli utenti un controllo totale dell'apertura e trasformando ogni immagine in un ritratto cinematografico. Per offrire agli utenti il meglio del mondo della post-produzione, realme ha collaborato con il direttore della fotografia premio Oscar Claudio Miranda per la creazione di tre filtri di miglioramento delle foto, ispirandosi ai suoi film pluripremiati "Vita di Pi", "Il curioso caso di Benjamin Button" e "Top Gun: Maverick".

Pelle vegana premium

realme ha collaborato nuovamente con il celebre designer Ollivier Savéo, che per il design di realme 12+ 5G ha attinto dalla sua ampia esperienza con le grandi case orologiere svizzere, fra cui Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin. Il design di realme 12+ 5G strizza l'occhio alla raffinata maestria degli orologi di lusso e presenta un modulo circolare di lenti con oltre 500 motivi gradienti. Questi motivi creano un gioco dinamico di luci e ombre che ricorda un quadrante lucido a raggiera.

Per esaltare la sua estetica sofisticata, il realme 12+ 5G vanta un design 3D Jubilee Bracelet. Si tratta di una lavorazione di precisione a rombi tridimensionali che emula la trama metallica dei cinturini degli orologi di fascia alta. Per elevare ulteriormente la sua eleganza, i bordi dello smartphone sono rifiniti con PVD (Physical Vapor Deposition) lucidato, una tecnica comunemente utilizzata per le casse degli orologi di lusso. Questo processo avanzato, applicato alla cornice centrale del telefono, imita la struttura metallica degli orologi, aumentando la percezione dello stile del telefono e offrendo una texture più sofisticata.

Definendo un nuovo standard nel segmento, realme 12+ 5G è tra i pochissimi smartphone a incorporare pelle vegana premium, selezionata per valorizzare il design e il comfort ergonomico. Questo materiale di qualità superiore è più morbido del 10% rispetto alle versioni precedenti ed è, non solo più resistente all'usura, ma anche più leggero e perfettamente bilanciato per un comfort a lungo termine.

Oltre al design ricercato, realme 12+ 5G è progettato per durare nel tempo, poiché è resistente all'acqua e alla polvere. La resistenza è ulteriormente supportata dalla certificazione IP54, che garantisce longevità e affidabilità del dispositivo in diversi contesti.

Prestazioni leader con capacità di raffreddamento avanzate

realme 12+ 5G offre prestazioni elevate grazie al processore MediaTek Dimensity 7050 5G a 6nm, con CPU a 8 core a 64 bit. Questo potente processore comprende 2 core ARM® Cortex-A78 con clock a 2,6GHz e 6 core ARM® Cortex-A55 a 2,0GHz, integrati da una GPU Mali-G68.

Le performance del dispositivo sono inoltre notevolmente migliorate grazie all'avanzato sistema di raffreddamento Vapor Chamber, uno dei più estesi del suo segmento. Il sistema è composto da una camera di vapore in acciaio inossidabile da 4.357mm² e da uno strato di grafite ad alte prestazioni da 10.231mm² integrato in un'architettura di dispersione del calore a 7 strati. Questa innovativa soluzione di raffreddamento espande l'area di dispersione del calore, aumentando l'efficienza e prevenendo il surriscaldamento durante attività intense come le sessioni di gioco e il multitasking. Inoltre, il consumo energetico estremamente ridotto del processore garantisce un utilizzo prolungato, rendendo realme 12+ 5G una scelta ideale per gli utenti che cercano prestazioni e autonomia.

Esperienza migliorata grazie al display intuitivo, batteria potente e audio immersivo

realme 12+ 5G è destinato a stupire con il suo display AMOLED a 120Hz, arricchito da funzioni avanzate come Rainwater Smart Touch, una tecnologia che distingue fra il tocco involontario dell'acqua e l'effettivo input delle dita, migliorando la precisione del tocco anche in condizioni diverse da quelle abituali. Alla luce del sole, il display eccelle grazie alla funzione Sunlight Screen, che impiega la regolazione dinamica del contrasto a livello di pixel e il controllo della retroilluminazione per migliorare la leggibilità in condizioni di luce solare intensa, ottimizzare il consumo energetico e aumentare la qualità complessiva delle immagini. La funzione è disponibile per tutte le applicazioni del telefono e garantisce un'esperienza visiva superiore in qualsiasi condizione di luce.

L'elegante corpo ultrasottile da 190g del dispositivo ospita una batteria da 5000mAh in grado di supportare quasi un'intera giornata di utilizzo. In combinazione con la ricarica SUPERVOOC da 67W, garantisce una carica completa in soli 48 minuti. Le sue caratteristiche sono completate dai doppi altoparlanti stereo e dall'audio ad alta risoluzione certificato, che offrono un'esperienza audio coinvolgente.

realme 12 5G: Il Maestro della Performance sotto i 300 euro con “Dynamic Button”

realme 12 5G vanta un processore Dimensity 6100+ 5G, con architettura a 8 core e tecnologia di processo a 6nm, per soddisfare senza difficoltà le esigenze degli utenti. Grazie al supporto di reti 5G multibanda e di una matrice di antenne, gli utenti possono godere di una connettività stabile e ad alta velocità. Con opzioni di memoria fino a 8GB+256GB, il multitasking è assicurato.

La serie realme 12 si amplia con il realme 12 5G, dotato di una fotocamera principale da 108MP con zoom 3X che offre nitidezza d'immagine sorprendente. La sua caratteristica principale è il suo Sunlight Display FHD+, che vanta uno spettro di 16,7 milioni di colori e una risoluzione di 2400x1080. La luminosità massima del display, fino a 950nit, garantisce una visibilità chiara in qualsiasi condizione di luce e la fotocamera selfie da 8MP offre modalità di scatto versatili, compreso il supporto per la registrazione video a 1080P/30fps.

Riprendendo il design ispirato agli orologi di lusso di realme 12+ 5G, realme 12 5G è disponibile in due colori originali, Woodland Green e Twilight Purple, che gli donano un look premium. Questo modello offre, inoltre, grande efficienza grazie al suo basso consumo energetico, supportato da una batteria da 5000mAh e dalla ricarica SUPERVOOC a 45W e garantisce agli utenti un utilizzo prolungato senza problemi di durata della batteria, limiti di memoria o cali di prestazioni, ridefinendo le aspettative degli smartphone di fascia media.

realme 12x 5G: il Maestro del 5G fluido e veloce

Il nuovo realme 12x 5G introduce nel suo segmento di mercato il "Light Feather Design" tipico dei dispositivi flagship. Utilizzando la fotolitografia su scala nanometrica, la superficie del telefono è realizzata con centinaia di migliaia di texture di piume iperrealistiche grazie a più di 64 milioni di variazioni strutturali nella griglia lucida. Alla luce del sole, questi motivi di piume si adattano alle variazioni di luce e ombra restituendo un design leggero e raffinato. Grazie al corpo sottile di 7,89mm, il realme12x 5G rappresenta la "leggerezza di una piuma".

Dotato del robusto Dimensity 6100+ 5G, il realme 12x 5G raggiunge un impressionante punteggio di oltre 415800 su AnTuTu. Abbinato all'esclusiva modalità AI Boost di realme, gestisce, senza difficoltà, le sessioni di gioco e gli utilizzi più intensi.

realme 12x 5G offre una qualità rara nella sua fascia di prezzo, con il certificato di fluidità TÜV SÜD di 48 mesi, che garantisce prestazioni fluide anche dopo quattro anni di utilizzo, e dispone di certificazione IP54 per resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo una durata ottimale.

Prezzi e disponibilità

realme 12 Series sarà in vendita a partire dal 14 maggio. Di seguito il dettaglio sui prezzi di lancio e promozionali: