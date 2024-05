Matteo Berrettini e Federica Lelli: Convivenza dopo la rottura con Melissa Satta

Matteo Berrettini, celebre tennista italiano, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per la sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Melissa Satta, Berrettini è stato avvistato in compagnia di Federica Lelli, ex fidanzata del cantante Ultimo. Le voci di un loro possibile flirt sono state confermate da diverse fonti, che ora parlano addirittura di una convivenza a Montecarlo.

Federica Lelli, modella e influencer romana, è nota al pubblico per la sua precedente relazione con Ultimo, durata dal 2018 al 2020. La coppia è rimasta in buoni rapporti, tanto che Lelli è stata vista cantare a squarciagola durante un concerto del cantautore a San Siro. Dopo la rottura con Melissa Satta, avvenuta a febbraio 2024, Berrettini sembra aver trovato in Lelli una nuova compagna. La loro storia ha suscitato grande interesse, soprattutto dopo che il magazine "Chi" ha rivelato che la convivenza a Montecarlo sarebbe all'orizzonte.

La conferma della loro relazione arriva anche da Gabriele Parpiglia, noto giornalista del gossip, che ha diffuso un video in cui i due appaiono insieme a pranzo a Roma, zona Ponte Milvio. Nonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, le immagini e le testimonianze raccolte sembrano non lasciare dubbi sulla natura del loro rapporto.

Matteo Berrettini, dopo un periodo difficile dovuto a infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da tennis, sembra ora pronto a riprendere in mano la sua carriera e la sua vita privata. La sua relazione con Federica Lelli segna un nuovo capitolo nella vita del tennista, che a 27 anni cerca il rilancio sia nel professionismo che nella sfera personale.

La storia tra Berrettini e Lelli si aggiunge alla lunga lista di relazioni tra sportivi e personaggi noti del mondo dello spettacolo e del gossip, confermando ancora una volta come la vita privata delle celebrità susciti grande interesse e curiosità tra il pubblico e i media.