Nuovo Redmi Pad Pro

Xiaomi annuncia oggi l’arrivo nel mercato italiano di Redmi Pad Pro. Pensato proprio per gli utenti che sono alla ricerca di un’ampia superficie dello schermo all’insegna di un entertainment audiovisivo sempre più coinvolgente, un’esperienza fluida di navigazione online e possibilità di giocare ’on the go’, Redmi Pad Pro è dotato di un ampio display che consente un'eccellente qualità visiva, per un intrattenimento senza precedenti. Potenziato da Xiaomi HyperOS, per una facile connettività cross-device, Redmi Pad Pro è il compagno perfetto per chi cerca relax e svago dopo una lunga giornata di studio o di lavoro.

Intrattenimento senza precedenti grazie a un ampio display e ad un potente sistema audiovisivo

Dotato di uno straordinario display da 12,1’’ a 144Hz con un ampio rapporto d’aspetto di 16:10, Redmi Pad Pro non solo offre un’eccezionale qualità della visualizzazione, ma garantisce anche il massimo del comfort in caso di utilizzo prolungato. Con la sua risoluzione di 2.5K (2560 x 1600) a 249ppi, Redmi Pad Pro dà vita ad ogni dettaglio, offrendo una visione immersiva ideale per i contenuti ad alta definizione. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una reattività fluida in tutte le applicazioni, dalla navigazione dei documenti ai giochi più dinamici2.

Per migliorare ulteriormente l'intrattenimento, il tablet vanta quattro altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos® per un audio al top. Questa configurazione consente agli utenti di immergersi in un suono nitido e ad alta risoluzione, sia quando guardano la loro serie TV preferita sia quando esplorano nuovi mondi nei giochi più coinvolgenti.

Integrazione completa e performance elevate per un'esperienza fluida di livello flagship

Redmi Pad Pro è equipaggiato con Xiaomi HyperOS, in grado di integrarsi alla perfezione nella vita quotidiana degli utenti, facilitando la condivisione dei contenuti, il trasferimento rapido delle foto e la collaborazione tra i dispositivi. Dotato di piattaforma mobile Snapdragon® 7s Gen 2, garantisce prestazioni uniformi di livello flagship sia per il lavoro che per il divertimento, consentendo agli utenti di passare senza problemi da un'attività all'altra. Con una batteria da 10000mAh (tip) e una ricarica rapida fino a 33W, Redmi Pad Pro vi mantiene sempre carichi e pronti a partire, assicurandovi un intrattenimento e una produttività senza interruzioni per tutta la giornata.

Accessori innovativi che aprono la porta a nuovi scenari

Redmi Pad Pro è il primo tablet Redmi a supportare Redmi Smart Keyboard e Redmi Smart Pen, diventando così il compagno di intrattenimento e produttività due in uno per eccellenza. Redmi Smart Pen è dotata di un livello di sensibilità alla pressione di 4096 e di un sampling rate di 240Hz per offrire un'esperienza di scrittura quanto più fluida. Grazie a una batteria da 80mAh (tip) che fornisce fino a 12 ore di scrittura con una singola carica, gli utenti possono catturare facilmente ogni loro idea non appena viene in mente. Contemporaneamente, Redmi Smart Keyboard offre una confortevole esperienza di digitazione simile a quella di un PC, con una travel distance di 1.3mm e un key pitch di 19mm, oltre a un supporto aggiuntivo per la penna Redmi Smart Pen, rendendo questi due accessori il duo perfetto per gli utenti che possono scatenare la loro creatività e svolgere le attività con la massima efficienza.

Prezzo e disponibilità

Redmi Pad Pro sarà disponibile a partire da oggi, 20 maggio, online su mi.com e Xiaomi Store Italia nei colori Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue, nelle due varianti memoria da 6GB+128GB al prezzo di 329,90€ e 8GB+256GB, al prezzo di 369,90€.

Ma non mancano le sorprese! Infatti, dal 20 maggio all’11 giugno la versione 6GB+128GB sarà disponibile in bundle con la cover (39,90€), mentre la configurazione 8GB+256GB prevederà un bundle con Redmi Smart Keyboard (99,90€) e Redmi Smart Pen (79,90€).

Inoltre, a partire dal 30 maggio, Redmi Pad Pro nella configurazione 6GB+128GB sarà disponibile sia online che offline da Unieuro e in selezionati negozi di elettronica di consumo sempre al prezzo di 329,90€.