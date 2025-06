Xiaomi presenta Redmi Pad 2 Series

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware intelligenti connessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), presenta oggi Redmi Pad 2, anche nella versione 4G. Entrambi i tablet entry-level sono stati pensati per offrire funzionalità avanzate e raggiungere un pubblico ancora più ampio. Redmi Pad 2 Series garantisce infatti un’esperienza immersiva per l’intrattenimento quotidiano, grazie a un display ad alta definizione, una durata della batteria affidabile, performance potenti e il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS 2.

Immagini vivide e audio immersivo, pensati per il divertimento quotidiano

Redmi Pad 2 Series incorpora un ampio display 2.5K da 11 pollici¹, che offre dettagli in alta definizione e colori vivaci per lo streaming, la navigazione e il gaming occasionale. Con una densità di pixel di 274 ppi e un refresh rate AdaptiveSync a 90Hz², le immagini rimangono eccezionalmente fluide anche durante le scene in rapido movimento. Dotata di tecnologia DC dimming e certificazioni TÜV Rheinland per Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly, Redmi Pad 2 Series garantisce comfort visivo per tutto il giorno. A completare il display, un sistema audio a quattro altoparlanti con Dolby Atmos® e Hi-Res Audio, che assicura un'esperienza sonora immersiva per musica, film e giochi.

Interazione fluida grazie a Xiaomi HyperOS 2

Grazie al Xiaomi HyperOS 2, Redmi Pad 2 Series offre un'esperienza connessa che si integra perfettamente con i telefoni e i tablet dell'azienda. Grazie alle funzionalità Xiaomi Interconnectivity, che garantisce la sincronizzazione delle chiamate, della rete e degli appunti condivisi³, il tablet consente flussi di lavoro più intuitivi e una maggiore flessibilità tra dispositivi. La sincronizzazione delle chiamate permette di rispondere direttamente dal tablet a quelle in entrata sul telefono, permettendo di rimanere connesso senza cambiare dispositivo. Quando il Wi-Fi non è disponibile, entra in gioco la sincronizzazione della rete, che consente l’accesso rapido all’hotspot del cellulare con un semplice tocco. Gli appunti condivisi, infine, semplificano il copia-incolla di testi e immagini tra telefono e tablet, come se si stesse lavorando su un unico dispositivo. Insieme, queste funzionalità ottimizzano i flussi di lavoro quotidiani e migliorano la praticità dell’esperienza multi-dispositivo.

Prestazioni affidabili e maneggevolezza in un design elegante

Dotata del processore MediaTek Helio G100-Ultra, Redmi Pad 2 Series garantisce prestazioni solide e un’esperienza immersiva per l’intrattenimento quotidiano. La potente batteria da 9000 mAh (tipica) consente lunghe sessioni di visione e un utilizzo prolungato con meno interruzioni per la ricarica. Per chi ha bisogno di restare sempre connesso, infine, Redmi Pad 2 4G promette la stessa esperienza di intrattenimento, grazie al supporto dual SIM e dual 4G.5 Che si tratti di guardare contenuti durante gli spostamenti o di godersi musica e video all’aria aperta, questo dispositivo permette l’accesso ai contenuti ovunque, senza dipendere da una connessione Wi-Fi. Il design unibody in metallo4 conferisce al prodotto un tocco sofisticato e una sensazione premium al tatto.

Accessori per una versatilità ancora maggiore

Redmi Pad 2 Series supporta accessori fondamentali che ne aumentano la versatilità per l’intrattenimento e la creatività6. Redmi Smart Pen offre una frequenza di aggiornamento a 60Hz7 e una latenza di livello millisecondo8, garantendo un input preciso per scrittura, disegno e appunti. Con una pressione di attivazione di soli 10 grammi?, assicura un’esperienza fluida e naturale, simile alla scrittura su carta. Redmi Pad 2 Cover, invece, offre una protezione a 360°, supporta le funzionalità di accensione e spegnimento intelligente e include un supporto regolabile per una visione stabile, comoda e senza la necessità di dover tenere in mano il dispositivo.

Prezzo e disponibilità¹6

Redmi Pad 2 è disponibile su mi.com nelle colorazioni Graphite Gray e Mint Green, in due varianti: 4GB+128GB e 8GB+256GB, a partire da 199 euro.

Redmi Pad 2 4G è disponibile su mi.com nelle colorazioni Graphite Gray, con le stesse due varianti: 4+128 e 8+256 a partire da 229 euro.

Entrambi i prodotti sono venduti in bundle con la Redmi Pad Cover, dal valore di 29,99 euro.