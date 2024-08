Arriva Redmi Pad Pro 5G

Ufficialmente disponibile da oggi Redmi Pad Pro 5G, dotato di supporto dati cellulare per garantire una connettività ancora più efficace. Caratterizzato da un ampio display per una maggiore visibilità e da funzionalità 5G avanzate, Redmi Pad Pro 5G è pensato per gli utenti alla ricerca di intrattenimento immersiva, sia per la navigazione, sia per il gaming. Alimentato da Xiaomi HyperOS, per una perfetta connettività cross-device, Redmi Pad Pro 5G promette prestazioni eccezionali, rendendolo così il compagno perfetto per gli amanti dell’intrattenimento on-the-go.Ampio display e una dinamica esperienza audiovisiva per un’esperienza travolgente

Redmi Pad Pro 5G è dotato di uno straordinario display da 12,1 pollici a 120Hz, in grado di offrire un notevole rapporto di aspetto 16:10 per una visione eccezionale e un comfort prolungato durante l'uso¹. Con una risoluzione di 2,5K (2560 x 1600) a 249ppi, ogni dettaglio prende vita, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente perfetta per fruire di contenuti ad alta definizione. Il refresh rate a 120Hz assicura una reattività fluida in tutte le applicazioni, dalla visione di video alla navigazione.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza utente, Redmi Pad Pro 5G presenta quattro altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos® garantendo un audio di qualità superiore che consente di immergersi completamente in un suono nitido e coinvolgente, sia che siano impegnati nella visione delle loro serie TV o nell'esplorazione di nuovi giochi o musica.

Connettività 5G e performance affidabili per un intrattenimento costante ovunque

La connettività 5G avanzata di Redmi Pad Pro 5G consente agli utenti di rimanere connessi sempre e ovunque, offrendo un'esperienza di intrattenimento eccezionale³. Potenziato da Xiaomi HyperOS, Redmi Pad Pro 5G si integra perfettamente nella vita quotidiana degli utenti, facilitando la condivisione di contenuti senza sforzo, il trasferimento rapido di foto e la collaborazione tra i dispositivi4. Supportato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 7s Gen 2, assicura prestazioni impeccabili e di livello flagship sia per il lavoro che per il gioco, garantendo fluidità senza interruzioni tra un’attività e l’altra. Dotato di una batteria da 10000mAh (tip) e di una ricarica rapida fino a 33W, Redmi Pad Pro 5G assicura agli utenti intrattenimento e produttività per tutta la giornata.

Accessori da abbinare, per offrire sempre più versatilità nell’utilizzo

Redmi Pad Pro 5G è compatibile con Redmi Smart Keyboard e Redmi Smart Pen, rendendolo il compagno di intrattenimento e produttività due in uno per eccellenza6. Redmi Smart Pen, caratterizzata da una sensibilità alla pressione a 4096 livelli e da un sampling rate di 240Hz, permette una scrittura fluida e naturale. La batteria da 80mAh (tip) della penna garantisce una durata fino a 12 ore di scrittura con una singola carica, permettendo agli utenti di catturare ogni idea creativa7. Allo stesso tempo, Redmi Smart Keyboard consente una comoda esperienza di digitazione simile a quella di un PC, con una travel distance di 1.3mm e un key pitch di 19mm, ed è dotata di un supporto per la penna Redmi Smart Pen. Questi due accessori formano un duo dinamico che consente agli utenti di liberare la propria creatività e massimizzare l'efficienza.

Redmi Pad Pro 5G è disponibile a partire da oggi 7 agosto solo su mi.com, in colorazione black e nelle varianti di memoria 6GB+128GB, a partire da 379,90€

Ma non mancano le occasioni! Infatti, da oggi 7 agosto fino al 18 agosto, solo su mi.com, sarà possibile usufruire dell’offerta bundle che include Redmi Smart Keyboard e Redmi Smart Pen.