Honor of Kings pronto al lancio globale

TiMi Studio Group e Level Infinite hanno confermato che Honor of Kings continuerà nel suo roll-out globale il 20 giugno, quando i giocatori di Nord America, Europa, Giappone e altri paesi potranno finalmente unirsi ai paesi e alle regioni in cui il titolo è già stato lanciato e potranno quindi provare in prima persona l'emozione di intense battaglie a squadre nel MOBA mobile più popolare al mondo.

I giocatori possono quindi pre-registrarsi per l'imminente lancio mondiale e collaborare per ottenere una serie di ricompense a ogni traguardo raggiunto. Queste ricompense includono un eroe gratuito, valute di gioco e molto altro ancora che consentiranno ai giocatori di iniziare alla grande. Più saranno le pre-registrazioni, più ricompense saranno sbloccate!

Eroe gratuito - Ying & sua Skin: disponibile per tutti gli utenti pre-registrati

Milestone di Livello 1: 500 Diamond

Milestone di Livello 2: 2000 frammenti Arcana

Milestone di Livello 3: 5000 Starstone

Milestone di Livello 4: Pass di prova gratuito per tutti gli eroi X 20

Per effettuare la pre-registrazione, visitate honorofkings.com/pre-register

Inoltre, a partire dal 31 maggio, tutti i giocatori che si pre-registrano e quelli dei Paesi e delle regioni in cui Honor of Kings è già stato lanciato, possono partecipare a un evento di estrazione e avere la possibilità di vincere i seguenti premi:

Gran Premio - Eroe completo con tutti i privilegi della Skin

Primo premio – 500 Token a tempo limitato

Secondo premio - 18,888 Starstone

Premio Sunshine Blessing - 200 Diamond per tutti i partecipanti

Sin dal suo esordio, Honor of Kingsè rimasto fedele a un principio chiave: free to play e fair to win, in cui il successo di un giocatore è determinato dalla sua abilità e strategia, non dalla sua capacità di pagare. Questo, insieme agli alti valori di produzione, alla varietà di eroi e ai contenuti localizzati, ha aiutato Honor of Kings a mantenere una community fiorente e a consolidare la sua posizione di MOBA mobile più giocato al mondo.

Esports News: Invitational Season 2

Dal 29 giugno, tutti gli occhi saranno puntati sulla capitale malese di Kuala Lumpur, che ospiterà l'Invitational S2. Il torneo vedrà la partecipazione di squadre provenienti da Sud-Est asiatico, Brasile, Turchia, MENA, LATAM ed Europa, insieme al vincitore dell'Open Series Split One, che si contenderanno una parte del montepremi di 300.000 dollari e la possibilità di partecipare all'Honor of Kings Invitational Midseason, che si svolgerà durante la Esports World Cup a Riyadh di quest'estate.