Honor of Kings News

AD AGOSTO HONOR OF KINGS ABBRACCIA LE ARTI MARZIALI CON ALL-STAR FIGHTERS OPEN & UNA NUOVA SERIE DI SKIN. INOLTRE, UN NUOVO EROE, ZIYA, SI UNISCE AL ROSTER

Celebrate Silat, Lucha Libre e Capoeira con skin, sfide e temi in-game ispirati alle arti marziali.

Nuova modalità arcade - Gemini Showdown

Il misterioso Mago Ziya porta la sua abilità unica sul campo di battaglia.

È arrivato il momento di salire sul ring e affrontare l'ultimo evento di Honor of Kings. Da oggi, i giocatori potranno seguire il viaggio e la storia di Mayene - Ascension: Capoeirista, Lian Po - Ascension: Luchador o Lam - Ascension: Pendekar mentre si preparano per l'All-Star Fighters Open.

All-Star Fighters OpenAmbientato nell'universo di Honor of Kings, l'AFO è un torneo fantasy che riunisce combattenti provenienti da diverse regioni e culture, e dediti a peculiari discipline marziali. I giocatori scopriranno cosa ha spinto Mayene, Lian Po e Lam a partecipare al torneo e otterranno nuove skin per ognuno di loro.

Ascension SkinIspirata a tre arti marziali molto diverse tra loro, questa nuova serie di Skin rappresenta e rispetta le regioni le culture in cui questi stili di combattimento hanno avuto origine.

Sceglierete il mascherato Lian Po - Ascension: Luchador, l'astuto e freddo Lam - Ascension: Pendekar o l'irruento Mayene - Ascension: Capoeirista?

Tutte le Skin potranno essere ottenute gratuitamente completando questi eventi:

Evento Mayene Skin Nome evento: FIGHT ON, MAYENE!Periodo: 17-23 agostoRegole evento: Guadagnate token marziali completando eventi login giornalieri, facendo squadra con gli amici per match, uccisioni o assist. Utilizzate i token marziali per ottenere la skin.

Evento Lam Skin Nome evento: Help Me Get a Free Skin!Periodo: 9-25 agostoRegole evento: Durante l'evento, i giocatori potranno contrattare per ottenere la skin Lam gratuitamente. Ci sono due modi per contrattare. Ogni giorno, i giocatori potranno ottenere fino a due possibilità di contrattazione, una dall'accesso giornaliero, l'altra dall'invito in-game di due amici.

Evento Lian Po Skin Nome evento: Charge AheadPeriodo: 16-30 agostoRegole evento: Il giocatore sceglierà se essere Mayene, Lam o Lian Po. Ognuno di loro ha abilità diverse che potrete utilizzare nei combattimenti contro gli altri avversari. Completate le missioni di addestramento (accesso giornaliero, match, condivisione dell'evento) per far salire di livello il vostro eroe e aumentarne salute, attacco e abilità. Vincete tutti i combattimenti per ottenere la Skin di Lian Po.

Arcade Mode Gemini ShowdownL'integrazione delle arti marziali è ulteriormente amplificata grazie a Gemini Showdown, una nuova modalità Arcade disponibile per un periodo limitato. I concorrenti avranno accesso a un'arena speciale dove potranno imparare ed esplorare le abilità dei vari stili marziali, comprendendone le tecniche uniche degli avversari e personalizzando le proprie, per avere la meglio in battaglie 5v5.

Nuovo Eroe - ZiyaZiya si unirà al roster di Honor of Kings dal 20 agosto. È un Mago e un'ottima scelta per i nuovi giocatori.

Tre motivi per scegliere Ziya

Sferrare attacchi a lungo raggio da una distanza di sicurezza.

Se il nemico muore entro un paio di secondi dopo che Ziya ha inflitto danni, riceverete EXP extra.

Al raggiungimento del livello 15, la sua abilità di santificazione fornirà un buff a un compagno di squadra, aumentandone il livello massimo fino a 25.

La storia di ZiyaPer il bene di tutta l'umanità, Ziya, con il suo migliore amico Fuzi, intraprese il Viaggio della Divinità, diventando così il primo degli Esecutori.

In seguito, è stato il loro capo segreto, selezionando nuovi membri per volere dei superesseri. Ma i bei tempi non durarono. Per sconfiggere il Dark Master, Ziya sacrificò la maggior parte del proprio potere divino, per essere infine rinchiuso dal proprio discepolo Wu Zetian. Tuttavia, durante la sua prigionia, Ziya raggiunse l'illuminazione e recuperò il suo potere divino.

Ora, il Dark Master Diqun cerca nuovamente di invadere il mondo mortale. Ziya non poteva rimanere inattivo. Uscito dalla sua prigionia, l'antico Santificatore è ora pronto a proteggere il mondo.