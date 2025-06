HONOR OF KINGS aggiornamento

Honor of Kings, il MOBA più giocato al mondo, è entusiasta di condividere i dettagli del suo più grande aggiornamento di sempre – così importante da meritare un nuovo nome: Honor of Kings Plus. Disponibile da domani, 24 giugno, con questo update i giocatori potranno vivere un'esperienza arricchita da moltissimi miglioramenti e nuovi contenuti, fortemente influenzati dai suggerimenti della community – e tutto gratuitamente.

“Essendo un gioco live, il nostro compito è ascoltare attentamente i feedback dei giocatori e continuare a far evolvere Honor of Kings,” ha commentato Dean Huang, Game Producer.“Con Honor of Kings Plus, ci siamo davvero spinti oltre, introducendo contenuti innovativi e coinvolgenti, oltre a raffinare le funzionalità esistenti. Siamo impazienti di vedere la reazione della community.”

Leggi anche Disney's Frozen in Honor of Kings

Flowborn apre una nuova era

Per la prima volta in un MOBA, Flowborn è l’avatar personale del giocatore all’interno del gioco, offrendo una profondità e personalizzazione mai viste prima.Flowborn non è solo un nuovo eroe, ma un’estensione del giocatore sul campo di battaglia.

Caratteristiche principali:

Personalizzazione completa dell’aspetto Scelta dell’aspetto fisico Tonalità della pelle Abbigliamento Sblocco di abiti, acconciature e altro Creazione e condivisione di un poster 2D personalizzato con sfondi, sticker e targhette

Sistema di combattimento adattivo Armi e abilità versatili, efficaci in più corsie Possibilità di scegliere liberamente i bonus alle statistiche durante la partita

Disponibilità graduale di Flowborn: Flowborn – Marksman disponibile dal 24 giugno Flowborn – Tank in arrivo a luglio Flowborn – Mage in arrivo a luglio



Maggiore riconoscimento per le performance dei giocatori

L’aggiornamento di Honor of Kings Plus introdurrà un sistema di valutazione che premia maggiormente le prestazioni individuali, con premi in stelle anche in caso di sconfitta.

Sistema di punteggio:

Punteggio totale = vittoria della partita + punteggio di performance individuale

Performance = valutazione base + punti “Momenti Salienti”

I “Momenti Salienti” possono assegnare stelle e aumentare il grado

Esempi di Momenti Salienti:

Distruggere da solo la torre dell’alto e poi il cristallo nemico = grado SSS immediato

Vincere trascinando l’intera squadra = +2 stelle

Eccellere in uno scenario 1v9 anche perdendo = mantenimento o guadagno stelle

Anche in caso di sconfitta, se si ottiene una medaglia d’oro = possibilità di guadagnare stelle

La versione globale offrirà un sistema più trasparente rispetto a quella cinese, con bonus punti chiaramente definiti per ogni grado.

Abbattere le barriere linguistiche

Per facilitare la comunicazione tra i giocatori, il team di sviluppo è lieto di annunciare che dal 24 giugno Honor of Kings inizierà a offrire la trascrizione e la traduzione in tempo reale da voce a testo alle funzionalità di traduzione già esistenti nel gioco. Questa funzionalità potenziata supporterà inizialmente cinese, inglese, indonesiano e malese, con il team che sta valutando la possibilità di includere altre lingue in futuro.

Facilitare la comunicazione tra amici e membri del team

Aiutare a stringere nuove amicizie nel gioco

Miglioramenti al campo di battaglia

Per garantire un gameplay più fluido e ridurre la frustrazione dei giocatori nelle partite in cui tutte le corsie vengono prese d'assalto, a partire da domani saranno introdotte alcune modifiche relative ai tempi di spawn, agli attributi, alle ricompense e altro ancora:

Minion della corsia centrale aumentati a 4

Rimozione del Central River Sprite per migliorare il bilanciamento

Bilanciamento dei tempi di respawn, abilità e ricompense degli Sprite laterali e dello Sprite Spaziale

Il Red Falcon riceve aggiornamenti a tempi di spawn, abilità e ricompense

riceve aggiornamenti a tempi di spawn, abilità e ricompense I super minion avranno statistiche ridotte per bilanciare il late game

Modifiche al sistema di scudo delle torrette

L’abilità Teleport sarà sempre disponibile, con nuove animazioni migliorate

L’Honor Pass viene rivisitato completamente.

L'Honor Pass esistente era uno dei principali punti critici evidenziati dalla community e ha portato all'introduzione di un sistema di missioni semplificato che diventa di fatto la fonte principale dei premi basati sugli eventi e consente ai giocatori di guadagnare esperienza per:

Completamento delle missioni del Pass

Momenti Salienti

Campagne evento

Questa esperienza servirà per salire di livello nel Pass e ottenere nuove ricompense.

Novità aggiuntive:

Per il primo mese, aggiornando il gioco si riceverà gratis un Elite Pass

Il primo nuovo Pass sarà a tema KWC Al livello 1 si ottiene subito la skin Nuwa – Syzygy Moonlight Al livello 80 si sblocca gratuitamente la skin Alessio EWC

L’upgrade al Deluxe Pass include 398 token extra, utilizzabili per futuri Pass

E non finisce qui…

? “Want It, Get It!” – Frenesia di omaggi a tempo limitato Frenzy (skin del valore di 1688 token ottenibile gratuitamente)

Dal 19 giugno: completate missioni per ricevere token speciali evento

Dal 24 giugno: aggiornando il gioco, si potranno usare i token per riscattare uno skin voucher da 1688 token

Dal 28 al 30 giugno: usando il voucher nello shop si potranno ottenere sconti su skin selezionate

Valido per tutte le skin rese disponibili da prima del 1 gennaio 2025, esclusa Yun Ying – Crystallight Spear

Utilizzabile su una singola skin (non cumulabile)

Tutte le skin diventano gratuite per un weekend!