Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, già campioni d'Italia, salgono a 93 punti. I biancocelesti salgono a 60 e restano in corsa per un piazzamento europeo.

Al 4' gol della Lazio con Castellanos, tutto inutile perché il Var segnala suo fuorigioco. Altra occasione biancoceleste al 16', una papera di Acerbi regala palla alla Lazio che riparte, Castellanos arriva al tiro in area e Sommer para. Tocca all'Inter insidiare la porta della Lazio al 27', Dimarco tira da lontano di sinistro ma Provedel manda in angolo. Un'identica azione vede i due ancora protagonisti un minuto dopo. Kamada sblocca la partita al 32' con un sinistro dal centro al limite dell'area, secondo gol in questo campionato per il giapponese.

Nel secondo tempo pericoloso Barella di testa al 58', Provedel salva. Sugli sviluppi del corner è Lautaro a sfiorare il pareggio con un tiro che centra il palo. Al 61' è Vecino di sinistro in area a sfiorare il raddoppio, palla a lato. Ancora Lazio al 70' con Guendouzi di destro dal limite, anche questa volta mira sbagliata. Il pareggio dell'Inter arriva poco prima dei titoli di coda: colpo di testa di Dumfries all'87' e 1-1.