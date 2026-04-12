Como-Inter 3-4, Thuram e Dumfries guidano la rimonta nerazzurra

Marcus Thuram trascina l’Inter alla vittoria contro il Como dopo un avvio in salita causato da errori difensivi, decisiva la doppietta dell’attaccante e il contributo di Dumfries nella rimonta al Sinigaglia.

L’Inter ribalta il risultato a Como e conquista tre punti pesanti nella corsa al titolo. Al Sinigaglia, la squadra di Cristian Chivu parte male e incassa due reti, ma reagisce con carattere e chiude sul 4-3, allungando a nove punti il vantaggio sul Napoli quando mancano sei giornate alla fine.

I padroni di casa passano in vantaggio con Valle, rapido a sfruttare una respinta corta di Sommer su tiro di Nico Paz. Poco dopo è lo stesso Nico Paz a firmare il raddoppio, approfittando di una difesa disattenta. L’Inter però non si disunisce e accorcia prima dell’intervallo con Thuram, bravo a finalizzare un cross preciso di Barella.

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Nella ripresa i nerazzurri cambiano ritmo. Ancora Marcus Thuram trova il gol con un tocco sotto misura che vale il pareggio, riaprendo completamente la partita. A quel punto sale in cattedra Dumfries, decisivo sia in fase difensiva con interventi provvidenziali sia sotto porta, dove firma una doppietta che porta avanti l’Inter.

Il Como prova a rientrare con un rigore trasformato da Da Cunha per il 3-4 finale, ma non basta per evitare la sconfitta. Tra i protagonisti spicca anche Barella, capitano per l’assenza di Lautaro, che guida il centrocampo con intensità e qualità nelle giocate.

Prestazione altalenante invece per la difesa interista, con Bastoni in difficoltà e Sommer non sempre preciso nelle uscite. Più solido il contributo di Acerbi e Akanji, mentre a centrocampo Calhanoglu cresce alla distanza e contribuisce su palla inattiva.

Con questo successo l’Inter compie un passo decisivo verso lo scudetto, mostrando ancora una volta capacità di reazione e profondità della rosa anche senza il suo attaccante principale.