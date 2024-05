Attentato al Premier Slovacco Robert Fico: condizioni critiche dopo l'intervento chirurgico

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato gravemente ferito in un attentato avvenuto il 15 maggio 2024 nella città di Handlova, vicino a Bratislava. Fico è stato colpito da tre o quattro colpi di arma da fuoco all'addome e al petto mentre stava salutando la folla al termine di una riunione di governo. L'aggressore, un uomo di 71 anni, è stato immediatamente arrestato dalle forze di sicurezza.

L'attacco è avvenuto intorno alle 14:30 davanti alla Casa della Cultura di Handlova. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito diversi spari e di aver visto Fico cadere a terra ferito. Il premier è stato rapidamente soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale F. D. Roosevelt University Hospital di Banská Bystrica, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Condizioni di Salute

Le condizioni di Robert Fico sono state descritte come critiche. Dopo l'intervento chirurgico, il premier è stato posto in coma farmacologico per stabilizzare la sua situazione. Secondo fonti ospedaliere, le prossime ore saranno decisive per la sua sopravvivenza.

L'attentato ha suscitato una vasta ondata di condanne a livello internazionale. La presidente slovacca Zuzana Caputová ha definito l'attacco "brutale e sconsiderato", esprimendo il suo shock e augurando forza a Fico in questo momento critico. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente serbo Aleksandar Vucic hanno espresso la loro solidarietà e condanna per l'atto di violenza.

Motivazioni dell'Attentatore

Durante l'interrogatorio, l'aggressore ha dichiarato di aver agito per disaccordo con le politiche del governo di Fico. Le indagini preliminari della polizia slovacca indicano che si è trattato di un tentato assassinio mirato.

Robert Fico, leader del partito populista di sinistra Smer, è tornato al potere nell'ottobre 2023. La sua politica filorussa e le posizioni contro l'invio di armi a Kiev e l'adesione dell'Ucraina alla NATO hanno polarizzato l'opinione pubblica slovacca. L'attentato avviene in un clima di crescente tensione politica e sociale nel paese.