SVELATA LA NUOVA ESPANSIONE DI HEROQUEST “LE GIUNGLE DI DELTHRAK”

Fin dal suo ritorno sugli scaffali nella nuova edizione italiana, HeroQuest ha fatto riemergere i ricordi di tantissimi appassionati che negli anni ‘80/’90 hanno passato ore in compagnia degli epici protagonisti di una delle pietre miliari dei dungeon crawler, vivendo incredibili storie, e fatto innamorare dei giochi di ruolo numerosi nuovi giocatori.

Il nuovo design e il gameplay rinnovato hanno saputo trasportare ai giorni nostri uno dei titoli più importanti del genere, senza tradire le atmosfere e le caratteristiche della prima edizione. In occasione di Play Modena è stata svelata in esclusiva la seconda espansione completamente originale Le Giungle di Delthrak. A rendere il reveal ancora più emozionante la presenza sul palco di Doug Hopkins, game designer di Avalon Hill.