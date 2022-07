NUOVA ESPANSIONE PER HEROQUEST: AL VIA LE PREVENDITE DI FROZEN HORROR

Ambientata nelle Terre del Nord, l’apertura dei pre-order è prevista per martedì 12 luglio. Riusciranno gli eroici giocatori a sconfiggere il Terrore di Ghiaccio, nuovo temuto alleato di Zargon? Dal 5 settembre tutti potranno partire per avvincenti avventure e compiere appassionanti missioni con HeroQuest e la sua nuova espansione.

In appena un mese dall’uscita, la nuova edizione di HeroQuest ha immediatamente scatenato ricordi memorabili nei fan di lunga data che hanno passato la loro infanzia a giocare alla prima versione. Interamente in italiano, con grafica e gameplay rinnovati, un sogno diventato realtà: l’icona indiscussa del gioco di strategia lanciato a cavallo degli anni ‘80/‘90, pezzo da collezione e pietra miliare del genere dungeon crawler, è tornato in grande stile dopo anni di trepidante attesa. Ad ampliare ancora di più le già numerose missioni disponibili nel Sistema Base, arrivano anche le Espansioni, nuove avventure tutte da giocare ambientate in luoghi misteriosi e magici. Già dal 12 luglio è possibile preordinare nelle fumetterie, nei negozi specializzati e con pochi click anche su Amazon la prima di queste, Frozen Horror, che sarà poi disponibile a partire dal 5 settembre 2022.

Ed è così che HeroQuest continua a far divertire la folta schiera di appassionati. D’altronde, è l’unico in grado di unire magistralmente l’universo fantasy e le miniature a un gioco da tavolo innovativo, con contenuti unici, inimitabili e senza tempo, in grado di catturare l’attenzione di tutti senza annoiare mai. Con la nuova espansione Frozen Horror i giocatori si troveranno nelle Terre del Nord, un posto gelido e pieno di insidie, patria del Barbaro. Il malvagio Zargon ha evocato il Terrore di Ghiaccio, un mostro antichissimo esiliato da tempo nelle profondità delle Terre del Nord per ampliare il suo temibile esercito. Solo i 4 eroi protagonisti potranno sconfiggere la minaccia. Il Barbaro però dovrà prima affrontare le prime tre prove in solitaria per dimostrare di essere degno di difendere la propria terra.

Completamente in italiano, Frozen Horror comprende un Libro delle Imprese con 10 nuove Imprese da aggiungere a quelle del Sistema Base, 21 miniature altamente dettagliate che raffigurano i personaggi, le creature e i mostri dell’espansione (Terrore di Ghiaccio, Barbaro, 12 Mercenari, 3 Gremlin dei Ghiacci, 2 Orsi Polari e 2 Yeti). La confezione include 2 porte dei sotterranei, 35 carte di gioco, 3 fogli di tasselli in cartone, 6 dadi da combattimento, 2 dadi di movimento, un blocco delle schede dei personaggi e un foglio con le istruzioni. Le missioni sono divise in 3 missioni in solitaria per il Barbaro, 5 missioni affrontabili con i quattro eroi del Sistema Base e l’epica doppia missione finale che conclude l’incredibile lotta tra il bene e il male.

Giocando a HeroQuest ci si immerge in un’altra dimensione, dove nulla è scontato e prendere alcune scelte rispetto ad altre può cambiare per sempre le sorti del gioco. È il leggendario gioco di strategia dove vincere significa saper padroneggiare l'arte del combattimento e della magia. E Frozen Horror è un’espansione talmente avventurosa da garantire ore e ore di appassionante gioco in compagnia di parenti e amici. È notoriamente una delle espansioni più difficili e complesse dell’universo HeroQuest ma, grazie alla collaborazione tra i giocatori, gli eroi potranno attraversare indenni i mortali dungeon delle Terre di Ghiaccio. Gli elementi ci sono tutti, adesso non resta che assicurarsi una copia dell’espansione al day one approfittando del pre-order e vivere un’epica battaglia per la salvezza delle Terre del Nord.

PREZZO AL PUBBLICO A PARTIRE DA € 44.99 / LINK PRE-ORDER: https://www.amazon.it/dp/B0B6129GT9

