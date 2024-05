Marvel annuncia le date di uscita per Agatha: All Along, Daredevil: Born Again e Ironheart

Marvel Studios ha confermato le date di uscita per tre delle sue serie televisive più attese: "Agatha: All Along", "Daredevil: Born Again" e "Ironheart". Queste serie, che saranno trasmesse su Disney+, sono parte integrante della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

- "Agatha: All Along" debutterà il 12 febbraio 2025. La serie è uno spin-off di "WandaVision" e vedrà il ritorno di Kathryn Hahn nel ruolo della strega Agatha Harkness. La trama si concentrerà sulle avventure di Agatha dopo gli eventi di "WandaVision".

- "Daredevil: Born Again" è previsto per il 17 ottobre 2024. Charlie Cox riprenderà il suo ruolo di Matt Murdock/Daredevil. La serie promette di esplorare ulteriormente la vita del supereroe avvocato cieco, con una stagione estesa di 18 episodi.

- "Ironheart" farà il suo debutto il 3 luglio 2025. Dominique Thorne interpreterà il personaggio principale, Riri Williams, una geniale inventrice che crea una corazza che rivalizza con quella di Iron Man. La serie esplorerà le sfide che affronta nel proteggere la sua comunità e nel gestire la sua identità di supereroina.

Questi annunci sono stati fatti durante un evento speciale di Marvel, dove sono stati rivelati anche altri dettagli sulle future produzioni del MCU. Le serie sono attese con grande interesse sia dai fan che dai critici, e si prevede che giocheranno un ruolo significativo nel continuo sviluppo dell'universo Marvel.