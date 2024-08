Netflix annuncia le date di uscita delle stagioni 2 e 3 di Squid Game

Netflix ha ufficializzato, attraverso i suoi canali social, le date di uscita delle prossime stagioni della serie di successo "Squid Game". La seconda stagione è prevista per il 26 dicembre 2024, mentre la terza e ultima stagione arriverà nel 2025. Questo annuncio è stato accompagnato da un video promozionale che ha entusiasmato i fan con immagini iconiche delle tute verdi e alcune anticipazioni sugli sviluppi della trama.

In un messaggio pubblicato successivamente, il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk ha espresso la sua emozione per il ritorno alla produzione della serie, sottolineando come il viaggio creativo sia stato tanto surreale quanto impegnativo. Ha accennato al ritorno del protagonista Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, che nella nuova stagione cercherà vendetta e giustizia contro l'elite che ha orchestrato i giochi mortali. Il personaggio del "Front Man", interpretato da Lee Byung-hun, sarà ancora una volta un antagonista di rilievo.

La terza stagione, che sarà la conclusione della serie, promette di essere una continuazione intensa del conflitto tra Gi-hun e le forze che controllano il gioco. Anche Gong Yoo, che ha avuto un ruolo chiave nella prima stagione, tornerà in scena, alimentando ulteriormente l'attesa tra i fan della serie.

L'attesa per la seconda stagione è palpabile, considerando il successo globale della prima, che ha infranto record di visualizzazioni e ha vinto numerosi premi, tra cui sei Emmy Awards. Netflix ha anticipato che la nuova stagione offrirà non solo nuovi giochi e sfide, ma anche un approfondimento sui personaggi e le loro motivazioni, mantenendo la stessa intensità e tensione che ha caratterizzato la prima stagione.

Con il suo ritorno, "Squid Game" non solo promette di mantenere il pubblico al limite del proprio posto, ma anche di concludere la storia in maniera memorabile. I fan sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e a prepararsi per un'altra stagione di emozioni forti.