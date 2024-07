Il bundle Black Myth: Wukong GeForce RTX serie 40 è ora disponibile

Centinaia di giochi e applicazioni sono dotati di tecnologie RTX e ogni mese ne vengono rilasciati o annunciati tantissimi nuovi che integrano NVIDIA DLSS , NVIDIA Reflex e effetti ray-traced avanzati. Nel nostro appuntamento di oggi annunciamo il nuovo bundleBlack Myth: Wukong GeForce RTX serie 40 insieme a tutti i consueti aggiornamenti della settimana.

In collaborazione con Game Science, sviluppatore di Black Myth: Wukong , chi acquisterà prodotti idonei da rivenditori selezionati e etailers (tra cui le schede grafiche GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER e 4070 e PC desktop e laptop con una GPU laptop GeForce RTX 4090, Laptop GPU RTX 4080 o Laptop GPU RTX 4070) riceverà una versione Steam del titolo da giocare quando sarà rilasciato il 20 agosto.

Troverai GPU, desktop e laptop idonei presso numerosi produttori e rivenditori in tutto il mondo. Clicca sull’ homepage di Black Myth: Wukong bundle per vedere l'elenco completo dei partner che aderiscono all’iniziativa in Italia.

Una volta acquistato un prodotto idoneo, riceverai istruzioni via e-mail su come riscattare il tuo bundle, e in pochi clickBlack Myth: Wukong verrà aggiunto al tuo account Steam. Sarai poi pronto per intraprendere un viaggio emozionante attraverso la mitologia cinese vestendo i panni del Predestinato, esplorando un mondo vasto e incantevole pieno di sfide e meraviglie.

Inoltre, grazie all’incredibile aggiunta delle tecnologie RTX potenziate dall’AI e alla potenza di GeForce RTX, i giocatori di PC desktop e laptop con una GPU GeForce RTX serie 40 potranno godersi a pieno l’esperienza diBlack Myth: Wukong con DLSS e ray tracing.