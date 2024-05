Pesaro: il 45enne Filippo Gasperini trovato deceduto in bagno

A Pesaro, il corpo senza vita di Filippo Gasperini, 45 anni, è stato scoperto nel bagno della sua abitazione sul colle Ardizio. L'allarme è stato dato dai genitori, preoccupati per la mancata risposta del figlio alle chiamate. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, che al momento rimangono incerte.

Filippo, noto per la sua attività di ambulante e per la sua capacità di socializzare facilmente, è stato trovato in circostanze misteriose che hanno scosso la comunità locale. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre cause.