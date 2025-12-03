Procione ubriaco irrompe in negozio di liquori e viene trovato svenuto nel bagno

Un procione ubriaco ha creato scompiglio in un negozio di liquori della Virginia, negli Stati Uniti, dopo essere entrato nottetempo all’Ashland Abc Store e aver rovesciato diverse bottiglie. I dipendenti, arrivati al mattino, hanno trovato vetri sparsi e alcol sul pavimento, temendo un possibile furto.

Durante il controllo dei locali, lo staff ha fatto l’inattesa scoperta: un procione disteso a faccia in giù tra il cestino e il water del bagno, completamente incapace di reggersi in piedi. L’animale era stato individuato dopo che gli addetti avevano passato in rassegna ogni stanza, cercando l’origine del caos.

L’intervento è stato confermato dall’Hanover County Animal Protection and Shelter, che ha inviato l’agente per il controllo degli animali Samantha Martin. La scena, ha raccontato l’associazione sui social, era quella di un locale messo a soqquadro da un singolare “sospetto”: un procione molto ubriaco che, dopo l’irruzione, aveva deciso di addormentarsi nel bagno.

Secondo la ricostruzione, l’animale sarebbe entrato passando da una mattonella rotta del controsoffitto, precipitando all’interno del negozio. Dopo la caduta, avrebbe iniziato a rompere le bottiglie e a consumare gli alcolici presenti sugli scaffali, dando origine a quello che l’agente Martin ha definito “un vero delirio alcolico”.

Il procione non presentava ferite evidenti, a parte quella che l’associazione ha definito ironicamente “una probabile sbornia e qualche discutibile scelta di vita”. Una volta recuperato, è stato lasciato riposare per smaltire l’alcol prima del rilascio.

L’associazione ha ringraziato pubblicamente l’agente Martin per aver gestito la situazione con professionalità e spirito positivo, raccontando sui social che la donna ha messo in salvo il “bandito mascherato”, trasportandolo al rifugio per permettergli di riprendersi.