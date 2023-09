ROCCO GIOCATTOLI LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA PER AIRBRUSH PLUSH: IL PELUCHE CHE ASSICURA UN DIVERTIMENTO SENZA FINE





La linea di Rocco Giocattoli pensata per essere giocata all’infinito si arricchisce di quattro nuove versioni, tra cui l’Unicorno Glow in the Dark e la Tartaruga fatta con materiali sostenibili





Rocco Giocattoli, leader storico nel mercato italiano dei giocattoli, lancia oggi la sua nuova campagna marketing per Airbrush Plush, la linea di peluche pensata per stimolare l’immaginazione dei più piccoli. La campagna sarà trasmessa sui canali digital e social da metà settembre a fine novembre e sarà in televisione per tutto il mese di ottobre, ed è stata appositamente ideata per coinvolgere tanto i bambini quanto le loro famiglie, e enfatizza i valori cardine di Rocco Giocattoli: creatività e divertimento assicurato.



Airbrush Plush va ben oltre il concetto tradizionale di peluche, trasformandolo in un compagno di giochi sempre nuovo e completamente personalizzabile. Grazie all’ampio assortimento di colori brillanti e stencil con tantissime forme come cuoricini, stelle e fulmini, che consentono ai più piccoli di dare libero sfogo alla loro immaginazione, ogni animaletto può essere personalizzato secondo i gusti dei bambini. Ma la magia non si ferma qui: basta un rapido lavaggio con acqua fredda per rimuovere ogni traccia di colore, rendendo l’esperienza di gioco sempre diversa e infinitamente divertente!





Oltre alla classica versione unicorno, la gamma si arricchisce con l’aggiunta delle tipologie gattino e cagnolino, insieme a due versioni speciali: l’Unicorno Glow in the Dark e la Tartaruga Green. Il primo è una creatura magica che prende vita al buio grazie a inserti luminescenti: il kit, inclusivo di 60 stencil e pennarelli colorati, permette di personalizzare il peluche in modi unici e originali. La Tartaruga Green, invece, è realizzata con tessuti e imbottiture completamente riciclati e riciclabili ed è un modo divertente e creativo per sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente. Anche la confezione è completamente plastic-free e fatta con carta certificata FSC proveniente da fonti sostenibili.



La nuova campagna marketing di Airbrush Plush è dunque un impegno tangibile verso l'incoraggiamento dell’immaginazione e la creazione di giocattoli che possano essere riutilizzati all’infinito. Ogni dettaglio, dalla progettazione dei peluche alla loro presentazione, è stato curato con l'obiettivo di offrire un prodotto che non sia solo irresistibilmente divertente, ma anche sostenibile e creativamente stimolante. Con questa iniziativa, Rocco Giocattoli conferma il suo ruolo come leader nell'industria dei giocattoli, combinando innovazione e valori per creare un'esperienza unica e gratificante.

