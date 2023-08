BACK TO SCHOOL: ROCCO GIOCATTOLI PORTA LA 3DOODLER START+

Gioco, apprendimento e tecnologia con la penna 3D di Rocco Giocattoli, che trasforma l’immaginazione dei bambini in creazioni tangibili e divertenti





La stampa 3D ha trasformato la nostra percezione della produzione e del design, ed è entrata a far parte della nostra vita quotidiana trasformando ciò che un tempo era considerato fantascienza in realtà. Non solo: sempre più persone la utilizzano anche a casa, e la sua incredibile flessibilità e l'eliminazione di limiti precedentemente insormontabili la rende anche uno splendido strumento di apprendimento e sviluppo creativo per i più piccoli. Ne è un perfetto esempio 3Doodler Start+ di Rocco Giocattoli , una penna 3D progettata per i bambini che permette di sperimentare la tecnologia in un modo semplice e divertente, dando vita alle loro idee in forma tridimensionale.



Ideata per stimolare lo sviluppo cognitivo dei bambini dai 6 ai 13 anni , la 3Doodler Start+ è un vero e proprio laboratorio di creatività portatile . Questa penna 3D, simile a una stampante tridimensionale, apre un universo di possibilità, lasciando alla fantasia il compito di stabilire i limiti. L'uso è intuitivo : basta inserire il filamento colorato nell'apposito inserto e, in pochi istanti, i giovani artisti possono iniziare a modellare il mondo come lo immaginano. I filamenti inclusi nella confezione sono realizzati con materiali di alta qualità, atossici e privi di BPA . Con la 3Doodler Start+ è possibile dare forma a tutto ciò che la mente può immaginare: si possono decorare oggetti, realizzare capolavori in 3D, disegnare pattern intricati e molto altro ancora: se si può immaginare, si può realizzare!



La fantastica penna di Rocco Giocattoli sta trovando un'ampia applicazione anche in ambito educativo come strumento innovativo capace di arricchire l'apprendimento e stimolando nei più piccoli una maggiore partecipazione. Con l'utilizzo della 3Doodler Start+ , i bambini non solo trovano un canale per esprimere liberamente la loro immaginazione, ma possono anche sviluppare competenze cognitive e motorie cruciali: l'atto di creare oggetti tridimensionali stimola le abilità spaziali e aiuta a sviluppare una comprensione più profonda dei concetti matematici e geometrici, mentre l'intero processo di creazione richiede pianificazione attenta e decisione strategica.





La 3Doodler Start+ di Rocco Giocattoli è più di un semplice giocattolo; è un mezzo che offre ai bambini l'opportunità di esplorare e apprezzare il mondo da una prospettiva completamente nuova ed estremamente divertente! Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 52,90



