Magic: The Gathering - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo ora disponibile!

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ è ora disponibile. I negozi di giochi locali nel Wizards Play Network (WPN) ospiteranno eventi chiave per celebrare il lancio. I negozi di giochi partecipanti daranno il benvenuto nella Compagnia ai nuovi giocatori in un weekend di festeggiamenti dal 7 al 9 luglio , in modo che chiunque possa imparare a giocare a Magic in un ambiente rilassato. Tutti gli eventi WPN possono essere trovati utilizzando il Wizards Store Locator .